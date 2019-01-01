意不意外 埃雷拉：曼联队内也没人认为能赢巴黎

红魔在老特拉福德0-2输球后处于劣势，但最终凭借客场进球优势晋级四分之一决赛。

巴黎圣日耳曼球员安德尔·埃雷拉承认，在上个赛季的欧冠淘汰赛中，曼联队中没有人期待能在巴黎取得胜利，当时红魔带着主场0-2的比分前往法国。

曼联在两回合的比赛中取得了最终胜利，他们在巴黎王子公园以3-1取胜，凭借客场进球锁定了四分之一决赛的入场券。

索尔斯克亚的球队最终在四分之一决赛中以总比分0-4输给了巴塞罗那，但是在夏季转会窗口加盟巴黎圣日耳曼的埃雷拉透露，曼联更衣室里没有人预料到他们能走这么远。

“曼联球员中没有人认为我们会在巴黎获胜。”西班牙国脚告诉Canal+：“在足球中，你不能在两分钟内失去注意力，否则你将为此付出代价。这次失败对巴黎圣日耳曼来说并不寻常。”

自从转会后，埃雷拉发现自己在巴黎的比赛时间很宝贵，在经过一个夏天的引援后，托马斯·图赫尔的中场变得很有竞争力。然而，这位30岁的球员明白轮换是当今比赛的重要组成部分，因此他并不沮丧。

“我相信因果，我相信你付出的一切都会得到回报。”他说：“所以如果我踢首发，我会全力以赴；如果我踢10分钟，我会全力以赴；如果我踢5分钟，我会全力以赴；如果我踢2分钟，我也会付出一切。任何位置都可以。”

今夏最大的话题是内马尔是否会离开俱乐部，回到西班牙加盟前东家巴塞罗那或皇家马德里。

在此期间，媒体将巴西人的情况描述为一团糟，因为他的前途未定，但埃雷拉对他的新队友只说了好话——甚至还评论了他赢得金球奖的机会。

“英国媒体把内马尔的情况描述成地狱。说他不高兴，说他不和法国球员说话。”他说：“但我来到这里，我看到了一个快乐的球员，他和每个人都在笑，包括法国球员。我想知道媒体在谈论什么。他每天都很开心。他是一个可以赢得金球奖的球员，如果有必要，我会为他跑5公里。为了他，我愿意到处奔跑。”