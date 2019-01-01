愈发边缘化？索拉里：杯赛太重要 伊斯科不合适

尽管贝尔和阿森西奥都受伤了，但主教练还是没有在这个赛季中给这名中场球员多少机会。

据圣地亚哥·索拉里说，由于赛程的重要性，伊斯科并没有在国王杯8分之一决赛对阵莱甘斯的比赛中首发。

凭借塞尔吉奥·拉莫斯、卢卡斯·巴斯克斯和小维尼休斯的进球，皇马在八分之一决赛的第一回合以3比0的比分取得了胜利。

索拉里的队中的伤病名单在杯赛前又有更新，包括贝尔和阿森西奥都有受伤。但是本赛季比赛时间有限的伊斯科依然没有被选中首发，而是在第71分钟替补出场。

尽管缺少机会，伊斯科在此前依然坚称不想在一月离开伯纳乌。

赛后，当被问及球队的首发选择时，皇马主帅告诉记者:“我有24名球员，我的职责是挑选球员。这不是最令人愉快的职责。”

“为什么伊斯科今天没有首发？因为今天的比赛很重要。”

尽管索拉里很重视这场比赛，伯纳乌还是出现了有很多明显的空位。

谈到糟糕的上座率，索拉里补充道:“世界各地有数亿的皇马球迷。世界上每个国家都有皇马球迷。但不是每个人都能来到体育场观看比赛的。皇家马德里是全球品牌足球俱乐部。总有人在看。我们总是能感受到球迷的支持和热爱。”

本场比赛也是门将纳瓦斯少有的首发机会，在确认库尔图瓦臀部受伤后，纳瓦斯可能会在未来几周获得更多的一线队比赛机会。

这名哥斯达黎加国脚在过去的三个赛季中一直为皇马效力，但由于切尔西的库尔图瓦的到来，他本赛季只在西甲赛场出场过两次。

索拉里谈到纳瓦斯时说:“他训练的表现很好，他的状态也不错。今天他打了一场重要的比赛，这对皇马很重要。他在未来对皇马也依然很重要。”

这名门将将会在周日对阵皇家贝蒂斯的比赛中首发，三天之后他们将前往莱加内斯进行国王杯第二回合的比赛。