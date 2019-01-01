惺惺相惜 C罗：梅西让我成为更好的球员

尤文图斯球星承认他从来没有和他的巴萨对手共进过晚餐，但是在将来这样做是没有问题的。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多承认他和莱昂内尔·梅西都从他们长期的竞争中受益。

十多年来，C罗和梅西一直是足球运动的领军人物，在2018年卢卡·莫德里奇获得个人最高奖项之前，他们曾连续10次获得金球奖。

这对搭档也是西甲近十年来的热门人物，罗纳尔多在2009年至2018年效力于皇马，之后转会尤文图斯。

在这段时间里，巴萨获得了6个联赛冠军，皇家马德里获得了2个，罗纳尔多和他的队友在欧洲赛场上保持着优势，C罗的球队获得了4个欧冠冠军，梅西的球队获得了2个。不过，在这位葡萄牙球星转会西班牙之前，巴萨已经在决赛中战胜了罗纳尔多所在的曼联。

这一切都导致了一场激烈的竞争，但罗纳尔多表示，两人之间充满了钦佩之情，并相信两名球员都明白，他们帮助彼此达到了破纪录的高度。

“我真的很钦佩他至今为止的职业生涯，就他而言，他已经说过我离开西班牙联赛时他遇到了麻烦，因为这是他欣赏的竞争，”尤文前锋告诉葡萄牙TVI频道：“这是一场存在于足球界的良性竞争，但这也不例外。迈克尔·乔丹在篮球上有对手，艾尔顿·塞纳和阿兰·普罗斯特是F1上的伟大对手。梅西让我成为一名更好的球员，反之亦然。”

尽管这两位超级巨星之间的竞争经常被认为是一场激烈的比赛，但罗纳尔多认为这是一场“精彩绝伦”的比赛，并表示在未来的某个时刻，他不会介意与梅西共进晚餐。

“我和梅西有着很好的职业关系，因为我们15年来一直在分享同样的时刻。”他说：“我从来没有和他一起吃过饭，但为什么以后不呢?我这样做没有问题。”