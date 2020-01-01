惺惺相惜 梅西：我和C罗的特别对决将永远流传

这位阿根廷巨星回忆了与葡萄牙对手的著名对决。

莱昂内尔·梅西相信他与克里斯蒂亚诺·罗纳尔多的“特殊”的西甲对决将“永远”留在人们的脑海中，尽管他的对手已经转投意甲。

从2009年到2018年，梅西效力巴塞罗那，C·罗纳尔多领衔皇家马德里，这两位超级球星主宰了世界足坛。

梅西认为，他与C·罗纳尔多之间持久而激烈的竞争是一个亮点，球迷们不会忘记这场对决，尽管C·罗纳尔多正在为意大利豪门尤文图斯效力。

“这是一场特殊的对决，它将永远持续下去，因为它持续了很多年，在很长一段时间内保持一定的水平并不容易，加上我们所效力的球队也非常高要求，皇家马德里和巴萨都是世界上最好的两支球队。”梅西在接受DAZN采访时表示。

“在平等的基础上竞争这么多年，我认为它将永远存在。我们之间的竞技对决在个人层面上非常好，我认为人们也很开心，无论是来自马德里还是巴萨，甚至只是中立球迷。”

在C·罗纳尔多效力皇马期间，梅西在所有比赛中出场476次，攻入472球，而他的皇马对手在438场比赛中攻入450球。

梅西还记得他与C·罗纳尔多交手的场景，他说，当这位葡萄牙国脚上场时，巴塞罗那与皇家马德里的德比战更重要。

“显然，当克里斯蒂亚诺在皇马的时候，比赛总是很特别。”梅西说。

“在对阵皇马的比赛中，它们总是有特别的意义，但是当克里斯蒂亚诺在那里的时候，他们变得更加特别了。”

“但这些阶段已经过去，我们已经经历过，但现在向前看，看看我们现在拥有什么。”