惺惺相惜 克洛普：我和西蒙尼有类似的故事

这位德国主帅相信他和阿根廷主帅多年来一直在为很少的回报而战。

利物浦主帅尤尔根·克洛普在前往万达大都会之前谈到了他对迭戈·西蒙尼的尊敬，他说他和马德里竞技的主教练有着相似的经历。

“他们（在西甲）的净胜球差是只有25球，不算多，但也只丢了17球，这个数字很低。”克洛普告诉英国媒体。

“最近几周他们有很多伤病问题，很多前锋都没有上场。但是莫拉塔在周五对阵瓦伦西亚的比赛中坐在了替补席上，我听说科斯塔已经回到了训练场，我很确定菲利克斯可以上场。”

其他球队

“如果有人可以为结果而战，那就是马竞。西蒙尼先生，我很尊敬他，他什么都尝试。”

“我们有一个类似的故事。我们尝试了很多，但没有成功，但我们仍然努力。我很喜欢这样。他太好胜了——哇！事实上，我们的关系很好，但我很确定他会在场边忘记这一点，因为他是如此活跃。”

虽然马德里竞技的客场之旅很棘手，但万达大都会将为利物浦带来去年决赛战胜热刺的美好回忆。但是克洛普说他的球队正专注于他们的任务。

“我们知道这只是一个球场，但当我们想到这个球场时，我们有一种积极的情绪。”他说：这是我们最棒的夜晚之一，我敢肯定孩子们进去后一定会看到的。但我们不是去朝拜的。肯定不是。我们有足够的时间来解决这些问题。”