惹是生非 六名利物浦球迷在巴塞罗那被捕

六名在巴塞罗那制造骚乱的利物浦球迷已经被传召到法庭接受审判。

在欧冠半决赛前巴塞罗那发生骚乱后被捕的六名利物浦球迷已被传唤回到法庭接受快速审判。他们在拘留所度过了最后两晚，周四上午在法官面前被释放。

他们没有被当场处理，而是被告知他们必须回去，在未来某个尚未公布的日期了解自己的判决。

释放他们没有附加任何条件，这意味着如果他们有时间，可以返回英国。

一名司法发言人说：“巴塞罗那的11号法庭今天已经接待了周二被捕的6名利物浦球迷。”

此案正在紧急处理中，他们已被释放，并被传唤回法庭接受快速审判。

这位发言人表示，这六名球迷(姓名不详)将因atentado罪接受审判。atentado在英语中可以翻译为袭击警察，但也包括严重恐吓或抵抗等行为。根据西班牙法律，被判有罪的人可能面临最高四年的监禁以及巨额罚款。

球迷们错过了周三晚上的比赛，因为他们仍然被警方拘留。据称，他们在Reial广场向警察投掷包括啤酒罐在内的导弹后被捕。两名酒店工作人员受伤后需要就医。

一名醉酒的球迷将包括一名游客在内的两人推入喷泉的视频被拍摄了下来。

利物浦首席执行官彼得·摩尔回应称，他敦促俱乐部的球迷们要规矩点。

他说：“我们自豪地唱到，我们已经征服了整个欧洲。但让我们用这座美丽的城市应有的尊重来对待它，以一种适合利物浦的方式行事。无论如何，祝你玩得开心，但我们是利物浦，因此，让我们带着优雅和谦卑来这里参观。”

随后，俱乐部谴责了一些利物浦球迷的“完全不可接受”的行为，并表示正在与默西塞德郡警方和西班牙当局合作，以查明这些事件的相关人员。