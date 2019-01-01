惹怒对手 蒙彼利埃球员指责内马尔缺乏尊重

安迪·德洛尔特指责巴西人在赛后两人在球员通道会面后的言论不尊重对手。

巴黎圣日耳曼前锋内马尔被一名蒙彼利埃球员指责在周六的法甲比赛中缺乏尊重。

内马尔帮助他的球队以3-1反败为胜，他个人攻入两球，并参与了毛罗·伊卡尔迪的第三个进球，所有这一切都发生在比赛的最后15分钟。

赛后，他被拍到与蒙彼利埃的前锋安迪·德洛尔发生口角，德洛尔后来告诉媒体，他指责巴西人缺乏尊重。

“内马尔？他是一个出色的球员。但令人遗憾的是，在比赛临近结束时，他觉得有必要与所有人对着干。这是一个遗憾，他是一个出色的球员，每个人都尊重他。但你不必嘲笑你的对手，你3-1赢了，这很好，这就是我对他说的。”

“这很不幸，但在更衣室里让你感觉很糟糕的是一些小事情。当我们交谈时，他对我说，他确实尊重我们，但事情已经过去了。对我来说那不是尊重。你必须表现出尊重，良好的教育。自从他来到法国，他的态度是众所周知的。”

这场胜利使巴黎圣日耳曼保持在法甲积分榜的首位，他们正寻求连续第三次获得联赛冠军，而蒙彼利埃在6场联赛中首次失利后排名第八。

内马尔对法国的争议并不陌生。

今年夏天，他似乎试图强行离开巴黎，回到巴塞罗那，尽管他在2017年才以创世界纪录的价格转会这里。

他没有参加季前赛，但是他的父亲坚持说他的儿子已经为球队澄清了他的缺席。

他在本赛季的前两场欧冠比赛中被停赛，原因是他在Instagram上发表了一篇带脏话的长文，因为他对上赛季巴黎圣日耳曼主场负于曼联的比赛感到不满。

他今年因伤缺席了一些比赛，但是在本赛季的比赛中他的状态很好，他在8场比赛中打进了7球。他为法甲俱乐部打进了56球。