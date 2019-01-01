想队长留队 埃梅里：曾试图说服科斯切尔尼留下

枪手队长一直想要回到他的祖国法国，但是他的教练却不顾一切的想要把他留在酋长球场。

科斯切尔尼这个夏天仍然可能留在阿森纳，尽管外界猜测他可能会离开。

主教练埃梅里很不愿意失去他的队长，特别是他的中后卫队友穆斯塔菲也有传言说即将离开酋长球场。

科斯切尔尼在夏天早些时候因为拒绝和队友一起参加美国的季前赛而受到阿森纳的处罚，但是埃梅里承认他仍然试图说服他留下。

“他对我们来说是一个非常重要的球员，”埃梅里说。“我们正在和他以及球队讨论我的责任，俱乐部的责任以及他的责任。

“从尊重的角度来说，这对我们更好，对球队更好……如果这个赛季他和我们在一起，这和没有他在一起是很不一样的。”

“目前这是一个非常私人的决定，我们尊重这一点。我正在和他谈话，我们会找到最好的解决方案，但是总的来说我们需要一个像他这样的球员。

“我们想在我们的防线上变得更强，和我们现在的球员一起努力。”

阿森纳与里尔边锋佩佩的签约已经接近完成，同时也与凯尔特人左后卫蒂尔尼的续约继续联系在一起。

围绕科斯切尔尼和穆斯塔菲的猜测让一些人认为，如果他们中的一人或两人都离开，埃梅里将被迫重返转会市场，寻找另一名中卫。

但是西班牙人说他只会引进更多的球员，如果他确信他们会提高他的球队的话。

“我们有很多中后卫，”他说。“我们有很好的中卫，如果我们能签下更多的中卫，那是因为他明显比我们现有拥有的更好。因为现在我们队内已经有6名中后卫了。”

“我们的一些球员处在不同的位置，比如马夫罗帕诺斯受伤了，我们将继续看到这种情况。

“我们还有时间，要到8月8日，这几天我们需要谈谈我们能做些什么，以及我们如何确定阵容。”