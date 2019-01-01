想我了么？阿利森是如何帮利物浦多赢了13分

由于巴西人受伤，红军将会失去他几周，根据他上个赛季的数据，这可能会是一个巨大的损失。

阿利森如此完美地融入利物浦的另一方面是他的缺阵所留下的不完美。最好的门将通常都能提供稳定的发挥，而不需要休息或轮换，利物浦的一号门在周五晚上的受伤给于克洛普带来了一个严重的问题。

这位主教练并没有给出他的门将会缺席多长时间，但事实是这将是几周而不是几天。阿德里安在与西汉姆联的合同到期后作为替补门将被签下的，他在各方面都不如阿利森，但无论如何他都必须站出来。

利物浦的欧冠冠军和英超第二名首先是建立在防守的基础上的，上个赛季过半时，他们在英超联赛中只丢了7球。他们最终总共只丢了22个球，是联赛中最好的。他们的第六个欧洲冠军头衔以及破纪录的英超积分，都要归功于阿利森、范迪克和他们的伙伴。

这在很大程度上要归功于阿利森在两根门柱之间的英勇表现。但这并不是强调这位美洲杯冠军每两分钟就扑出一次射门。相反，是要说阿利森被需要。

说实话，利物浦并没有给予对手太多射门机会，但是与其他俱乐部的守门员相比，阿利森救下了更多的机会。如果他们在其缺席期间给对手更多类似的射门机会，那么我们只能合理地推断出——在他的位置上有一个较低水平的门将——他们将会失球更多。

这是克洛普最可怕的噩梦;阿利森可能是利物浦阵容中唯一真正不可替代的球员。例如，他们在欧冠16强主场对阵拜仁的比赛中就缺少范迪克，但他们仍然轻松地取得了一场零封，以及萨拉赫没有参加半决赛第二回合对阵巴塞罗那的比赛，其他球员可以代替那些高知名度的球星。

阿利森可能是唯一一个准确的属性符合位置要求的人，这很可能会在接下来的几周内破坏利物浦的夺冠之路。

上赛季开始阶段他们连续赢了六场比赛，只丢了两球。上个赛季，他们偶尔还会从阿利森那里得到一两个世界级的扑救，而这些失球很可能会让他们失去积分或晋级机会。在欧冠小组赛最后一场对阵那不勒斯的比赛中，他在最后时刻扑出米利克的射门仍历历在目。

失去他就等同缺少保障。在上个赛季的38场联赛中，阿利森在利物浦对手的307次射门中扑救出76球。其中50次扑救是在禁区内完成的。利物浦的后防线在一开始就限制了射门的数量，这是一个很大的功劳。

他的扑救率为77%，是英超联赛中最好的，而大卫德赫亚——被广泛认为是联赛中最好的门将——的扑救率更低，为69%。

埃德森——他是曼城的门将，也是阿利森在国家队的竞争对手—面对更少的射门（238次）丢了更多的球（23球），这说明了阿利森在关键时刻做出重大扑救的能力。

根据利物浦上赛季面对射门的质量和数量，他们比预期的进球数少丢了7个球。这是根据Understat的数据得出的。反过来，这也帮助球队在联赛中取得了13.5分的优异成绩，这使得他们比其他球队更接近曼城。在很大程度上，这要感谢阿利森一对一阻止进球的能力。

此外，在整个英超赛季中，没有哪位首发门将的传球能比埃利森的864次更多。利物浦——连同曼城和切尔西——比其他任何一支英超球队都更经常地像使用其他球员一样使用门将。他们这样做是因为这对他们的比赛至关重要，因此他们需要可靠的门将来完成这一任务，就像埃德森和凯帕一样。

此前阿德里安在联赛中是首发门将——他共享与乔·哈特在西汉姆共同分享机会—他只有42.5%的传球准确性和70%的扑救比例。这些数字中规中矩,不够出色,但可能远不及足以维持利物浦的辉煌。