想想都兴奋 前红军后卫：想看范戴克和库利巴利搭档

这名前中卫承认在克洛普的阵容中几乎没有漏洞，但他认为在后防线上可以加强。

前利物浦后卫菲尔·巴布说，利物浦应该加入到对那不勒斯后卫卡里杜·库利巴利的追逐中，塞内加尔人与维吉尔·范戴克搭档的前景足以让安菲尔德的兴奋程度再上一个台阶。

巴布承认在这支已经尝到了欧冠荣耀并且仍在通往英超冠军的道路上的队伍中，几乎没有什么空档可以选择。

然而，他认为，如果有机会把库利巴利带到英格兰，他和另一名有指挥能力的中后卫搭档绝对不是坏事。

前红军后卫巴布告诉Gambling.com：“作为一名球迷和一名播音员，我想知道克洛普在哪里可以改善球队，我可能会说他们可能会考虑引进另一名顶级中卫。”

“那只是因为乔·戈麦斯、乔尔·马蒂普和德扬·洛夫伦的伤病纪录。维吉尔·范戴克就像一匹纯种马，很少受伤，如果他能有另一个世界级的中后卫经常在他身边，那将会让利物浦更强。”

“我看不出他们会这么做，但这可能是他们内心深处的想法。我怀着沉重的心情说这句话，因为我是乔·戈麦斯的超级粉丝——自从他在查尔顿的时候，我就一直是他的粉丝，那时我正在做经纪人的工作。我开始跟随他，当他去利物浦的时候，我得到了补偿。”

“但是如果你看看利物浦的阵容和他们需要加强的地方，我能想到的只有中后卫。你看看边后卫——没有必要在那里加强，他们的左右后卫都有很好的年轻替补，戈麦斯可以在需要的时候去那里，米尔纳也可以。”

“中场有太多的人才，他们都有能力适应每一场比赛的战术。然后在最前面，三叉戟都能独当一面，迪沃克·奥里吉和现在的南野拓実也在板凳上提供很好的支持。”

“我不确定他们会在这个月甚至是夏天会再次进入转会市场，但在我看来中后卫是唯一需要解决的位置。”

“你能想象维吉尔·范戴克和卡里杜·库利巴利在一起的样子吗？这将是一种绝妙的中卫搭档。”

库利巴利在最近的转会窗口中又一次引起了热议，据说曼联正在计划签下一名28岁的球员。