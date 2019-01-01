想念伤员 图赫尔：姆巴佩无法替代内马尔卡瓦尼

巴黎圣日耳曼将在北京时间周三凌晨前往老特拉福德挑战曼联，双方展开欧冠八分之一决赛首回合较量，但内马尔和卡瓦尼均因伤缺阵，主帅图赫尔表示，前锋姆巴佩无法同时承担这两名球员在场上的作用。

北京时间2月12日，法甲豪门巴黎圣日耳曼将在周三凌晨的欧冠八分之一决赛中客场挑战曼联，但他们阵中缺席了两名核心球员内马尔和卡瓦尼。

法国前锋姆巴佩在2016-17赛季效力摩纳哥期间，帮助球队打破巴黎圣日耳曼在法甲赛场的垄断拿到联赛冠军，并闯入半决赛，以17岁的年龄给欧洲足坛留下了深刻的印象。在2017年夏天，他租借加盟巴黎圣日耳曼，截至目前，他已经为法甲豪门打入43粒进球。

图赫尔在赛前新闻发布会上说：“我们不能直接将责任和压力都放在姆巴佩身上。”

“姆巴佩有自己的实力特点，替代卡瓦尼和内马尔并不是他的职责。”

“他不可能在场上同时承担三个球员的责任，他不能在做自己的同时，还能兼顾扮演另外两名球员的角色。他必须在比赛中获得自由，更加自信的投入比赛。”

当被问及是否会更加想念缺阵的内马尔和卡瓦尼时，图赫尔说：“如果博格巴缺阵曼联是否会想他？或者是拉什福德？他们当然会。内马尔是我们的核心球员，也是欧洲最核心的球员之一。我们无法取代他，而现在我们还要想念另一名核心球员卡瓦尼。”

图赫尔补充说：“相比两个月前，曼联已经变得完全不同。他们现在充满自信，能打入很多进球，并且在比赛中可以早早领先。最近的一系列比赛过程和结果都令人印象深刻，所以在这个时刻来到老特拉福德和他们交手是最艰难的挑战之一。”