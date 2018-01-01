惨！皇马遭遇欧战史上最大主场失利

周三在伯纳乌，索拉里带领的年轻皇马，在伯纳乌遭遇了俄超劲旅的疯狂打击。

莫斯科中央陆军客场3-0战胜皇马，让欧冠卫冕冠军经历了欧战历史上最大比分的主场失利。

尽管皇马早早确定了G组头名的位置，中央陆军还没有放弃超过比尔森胜利成为小组第三的希望。

中央陆军在上半场就以2球领先，而皇马则破门乏术。到了下半场，西古德森的进球为比赛锁定了最终的比分。这支俄超球队也成为了伯纳乌历史上第一支在欧战中3次攻破皇马球门的球队。

这也是自2009年10月以来，皇马第一次在小组赛尝到输球的滋味，当时他们3-2不敌米兰，而这中间已经间隔了28场比赛。

比尔森胜利2-1击败了罗马保住了自己的第三名位置，但中央陆军仍然应该为自己感到骄傲。虽然无缘在欧冠更进一步，但中央陆军仍然应该为自己感到骄傲，他们是自2008-2009赛季以来第一支在小组赛阶段主客场双杀皇马的球队。

不过，被索拉里选出来迎战中央陆军的球员，平均年龄只有24岁零100天，这也是皇马在欧冠中派出的第三年轻的阵容。

最近状态正红的边翼小维尼修斯也在这场比赛中，以18岁零152天的年纪，完成了他的第一次欧冠首发。他也是继卡西利亚斯和劳尔之后，第三年轻完成欧冠首发的皇马球员。