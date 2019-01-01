惨遭淘汰又伤猛将 埃梅里：我们需要向前看

阿森纳在足总杯第四轮中1比3不敌曼联，在主场惨遭淘汰。帕帕斯塔索普洛斯和科斯切尔尼在比赛中先后受伤下场，主帅埃梅里认为球员伤病是输球的主要原因。

北京时间1月26日，今天凌晨结束的英格兰足总杯第四轮的一场焦点战中，阿森纳坐镇酋长球场1比3不敌曼联，无缘足总杯16强。

比赛上半场帕帕斯塔索普洛斯就因伤无法坚持比赛，而在下半场科斯切尔尼也出现伤病提前离场，尽管奥巴梅扬扳回一球，枪手还是未能挽回败局。

主帅埃梅里认为球员出现伤病妨碍了战术的执行，被动换人也让他无法进行战术调整。他说：“我认为球队开始的战术计划执行的不错，但伤病毁了我们做出改变的可能。”

“比赛非常紧张，而对手在90分钟内的注意力都高度集中，我们创造了一些机会却无法得分，这是我们与对手的差距。”

谈到受伤的两名球员时，埃梅里说：“帕帕斯塔索普洛斯的脚踝受伤了，我希望他的伤不会很严重。科斯切尔尼可能需要休息一段时间，他会去医院，我们都会等待后续的消息。”

“球员们在开始阶段很好地执行了战术计划，给对方造成了压力，也创造了机会。球员们做得很好，我们本应该获得更多的进球，本可以赢下比赛。”

“但是球员的伤病让我们调整战术的想法完全破灭。当我们1-2落后时，我们有一些机会，但都没有转化成进球。”

最后埃梅里补充说：“我们在之前的英超赛事中击败了切尔西，所以这就是足球。我们需要尽快忘掉这场比赛，考虑接下来的英超，然后还有一场很重要的欧联杯的比赛在等着我们。”