惨遭死敌血洗 齐达内不淡定：我们什么都缺

迭戈·科斯塔在周五的国际冠军杯上为马竞打入四球，为马竞赢得了一场令人震惊的胜利。

齐达内很沮丧，但是他“确信”皇家马德里将会享受一个美好的赛季，他们在国际冠军杯上以3-7大败于对手马德里竞技。

皇马在新泽西被痛宰，西甲的邻居马竞在周五的季前赛半场以5-0领先。

迭戈·科斯塔在个人打入四球后因为与卡瓦哈尔冲突而被红牌罚下。

这是一场令人难以置信的比赛，如果不是本泽马和埃尔南德斯在最后时刻的进球挽回颜面，输球的差距可能会更大。

在赛后讨论结果时，皇马主教练齐达内告诉记者:“我们进入比赛时表现很糟糕。一场高水平的比赛，我们输得很惨。在第8分钟，我们以0-2落后。我们没有做出任何改变。上半场很难。我们从来没有投入过比赛。我们什么都缺。尤其是强度。”

齐达内继续说道:“他们进了7个球，这是不可能的。球员们对此也很失望。你不需要翻转它。这是一场季前赛。他们什么都做得更好。没什么可说的了。我们正在准备一个赛季，保持冷静。我们必须在8月17日进行第一场联赛。就目前而言，我们今晚确实缺少一些东西。”

皇马在季前赛首场比赛中以1比3负于拜仁慕尼黑，随后在与阿森纳的比赛中以2比2战平。

“我们会有动力。我对此毫不怀疑。我们的赛季会很好。我确信。”法国人补充道，他看到卢卡·约维奇在上半场明显的腿部受伤离开了比赛：“今天我们不能快乐。至于其他方面，我相信我有一支能够很好地竞争的球队。就是这样。我们得回去休息一下。我不担心，但很受伤。当你输了……你踢球不是为了输。但仅此而已，我们不能回头。这是一场糟糕的比赛，你必须想想我们都做了些什么。”