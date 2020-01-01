惨遭尼斯解雇 维埃拉的教练生涯哪里出了错

这位阿森纳和法国的传奇球员未能兑现他在蔚蓝海岸的承诺，在一个令人失望的任期后，他发现自己失业了。

意大利哲学家但丁曾说过:“星星之火，可以燎原。（A great flame follows a little spark.）”在他发表这番言论750年后，一位与他同名的巴西后卫（Dante）证明了他的观点。

毕竟，这位老牌中后卫膝盖韧带严重受伤，导致了尼斯主教练维埃拉的倒台。维埃拉与尼斯的两年半合作在上周戛然而止，此时距离他的合同到期还有七个月。

作为一名球员，维埃拉在阿森纳获得了传奇的地位，成为法国中场的关键人物，但作为一名教练，他还没有实现对他的期望。

其他球队

当然，当他来到尼斯的时候，之前他只在曼城的青年队和纽约城FC有过经验，这被认为是一次改变。在他执教的两年时间里，他改善了纽约城FC的命运，同时他的名气也提高了他的形象。

尼斯在普埃尔和法夫尔的执教下度过了成功的几年，法夫尔使他们成为法甲最具吸引力的球队之一，这是维埃拉成功的基础。

然而，他灰溜溜地离开了，他的球队在法甲联赛中排名第11位，并经历了五连败。失利包括在欧罗巴联赛中两次输给布拉格斯巴达，以及在主场1-3尴尬地被之前一场不胜的第戎击败。

诚然，他在尼斯的经历因董事会的几次方向变化而变得复杂起来。其中最显著的一笔交易是去年夏天英力士的收购，这给了维埃拉更大的购买力，但同时也让维埃拉失去了重要的幕后盟友，包括主席加纳耶和前阿森纳体育主管格里曼迪。

尽管如此，尼斯的糟糕表现几乎没有任何借口。关键球员得到了保留，球队早早地就做好了准备，俱乐部也没有受到财政困难的影响。

事实上，这个夏天的转会在法甲的标准中是令人印象深刻的，施奈德林从埃弗顿转会而来，洛佩斯从塞维利亚转会而来，而里昂的阿明·古伊里和热夫·雷内-阿德莱德也一道加盟。除此之外，上赛季法甲最好的边后卫之一哈桑纳·卡马拉也从雷恩加盟。

从理论上讲，这是一支足以跻身前三的队伍。然而，维埃拉却从来没有得到过最好的机会。

在城市足球集团以控球为基础的品牌足球的熏染下，他的球队把他们的理想变成了一幅丑陋的漫画。在前几个赛季里，尼斯是典型的控球大师，但缺乏如何实际运用球权的具体想法，他们在前进的道路上显得过于迟缓。

奇怪的是，这与他刚到俱乐部时的承诺形成了鲜明的对比。

“为了进球，你必须冒险，”他告诉尼斯晨报：“传球需要垂直，前锋要突破球线，球必须进入禁区，创造有趣的局面。”

这些在维埃拉的好球队中都不明显，他们的特点是缓慢的，可预测的控球。尽管如此，稳固的防守还是让这支南海岸球队避免了对他们进攻缺乏自发性的严重惩罚。

然而，丹特的受伤在这个掩护上炸开了一个洞。在维埃拉执教的最近五场比赛中，他们有四场失三球，剩下的一场失两球。没有了他们的拱心石，他们的防守就会轻而易举地瓦解。主教练无力解决这个难题。

“他无论如何都会坚持自己的哲学。”前阿森纳队友、现摩纳哥中场法布雷加斯在上个月《90分钟》中赞扬了维埃拉：“他总是相信他的球员和他的战术。看到教练这样真好。”

对一些人来说，这可能是一种力量，但这种对他原则的坚定信念也证明了他的失败。当面对变革的需要时，他要么是做不到，要么是不愿意做。甚至两样都是。

毕竟，解雇他是董事会深思熟虑后的决定。

“我们不是那种在失败后才采取行动的人，”主席让-皮埃尔·里维耶在维埃拉离开后的新闻发布会上说：“这是我们思考了一段时间的结果。当我们认为我们所走的路不对时，我们应该毫不犹豫地问自己问题，然后选择另一条路。”

这就是已经发生的事情。维埃拉的前助教阿德里安·乌尔塞亚将带领尼斯到赛季末结束，而他曾经前途光明的教练生涯已经岌岌可危。

以前人们认为维埃拉会成为阿森纳未来的主教练，但他的回归之路看起来确实很漫长。