惨遭争议球绝杀 杰拉德呼吁苏格兰引入VAR

克里斯多夫·朱利安带有越位嫌疑的进球让凯尔特人获胜，这让流浪者队的主帅很是沮丧。

流浪者队主教练斯蒂文·杰拉德说他的球员和助理裁判需要分担周日苏格兰联赛杯决赛0-1输给凯尔特人的责任，但认为裁判需要更多的帮助。

杰拉德的球队轻松地占据了上风，创造了大量的机会，然后在克里斯多夫·朱利安为凯尔特人攻入一球后不久，阿尔弗雷多·莫雷洛斯错失了一个点球。

回放显示，朱利安在接到克里斯蒂的任意球后处于越位位置，这让杰拉德很沮丧，因为VAR还没有被引入苏格兰足球。

他在一个媒体会议上说：“决赛通常是由重大时刻决定的，而重大时刻并没有对我们有利。我们在定位球上丢球了，这是我们不应该丢的。一旦你丢球了，你就必须更好地防守。有三名凯尔特人球员在越位，但不幸的是，我们在一个没有VAR的国家踢球。

我认为它（VAR）已经从比赛中带走了一些东西，所以如果我说我百分之百支持它，那我就是在撒谎。”

“但有一件事我是知道的，这里的裁判确实需要一些支持和帮助，因为有太多的事情，不仅仅是我们的俱乐部，而是整个管理层，他们可能看不见，需要一些支持。”

“我不是那种爱责怪别人或找借口的人。今天的重大时刻对我们不利；我们都有责任。

“但事实是，在顶级的足球里，你希望边裁从三个越位的球员中看到一个。”

很多人都对莫雷洛斯抢在常规点球手詹姆斯·塔弗尼尔之前踢出关键的点球感到惊讶，但是杰拉德很快就否认了队长错过了向前一步的机会。

“阿尔弗雷多是被提名的点球手。”他解释道：“这与詹姆斯推卸责任或类似的事情无关。我觉得我们需要改变一下。不幸的是，在那个重要时刻，我们没有抓住机会。人们在回顾那一刻时，会认为那是让整场比赛的势头向着有利于我们的方向发展的机会，尽管我们在整场比赛中都比对手强大得多。”