惨败赫塔菲 巴伦西亚后卫暴怒：整场比赛都很烂

前阿森纳后卫和他的球队在西甲遭遇惨败，而几天前他们刚刚在国王杯四分之一决赛中意外出局。

加布里埃尔·保利斯塔说瓦伦西亚在周六0 - 3惨败于赫塔菲的比赛中整体表现都很糟糕。

阿尔伯特·塞拉迪斯的球队本可以凭借一场胜利去到西甲排名第三的位置，但是乔治·莫利纳的两粒进球，加上杰米·马塔的晚些时候的进球，意味着赫塔菲在西甲积分榜上仅落后于皇家马德里和巴塞罗那。

一月签下的弗洛伦齐也在比赛被罚下，瓦伦西亚将在下周五与马德里竞技的关键比赛中争夺前四的位置。

其他球队

在国王杯四分之一决赛伤停补时阶段输给格拉纳达后，输给赫塔菲的比赛结果给俱乐部带来了噩梦般的一周。

“我想说些什么，但我说不出来。”前阿森纳后卫加布里埃尔说道。

“一切都是错的。在与格拉纳达的比赛中出局是非常艰难的，今天我们本可以赢得这场比赛，但结果却一败涂地。”

“我们有一周的时间来恢复和恢复。我们必须赢下马德里竞技。”

“我们必须改变我们的态度，像男人一样在场上比赛，尊重对手，在比赛的每个方面都更有说服力。”

“有重要的球员缺席，但这不能成为我们的借口。我们这些适合比赛的球员必须努力工作，变得更强壮，从门将到马克西(戈麦斯，前锋)。”

“在主场我们很强大，但如果我们这样踢，我们会输。我祝贺赫塔菲。”

赫塔菲，本赛季欧冠出其不意的竞争者，在37岁的莫利纳再次领衔的情况下，几乎从第一声哨声就统治了比赛。

他们有22次射门，瓦伦西亚只有5次，10次射正，瓦伦西亚0次。

自从1月25日2-0战胜巴塞罗那后，瓦伦西亚的状态直线下降。