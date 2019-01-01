惨败毫无歉意 博格巴一行为惹怒曼联球迷

曼联在英超第35轮中客场0-4惨败给埃弗顿，中场球员博格巴表现糟糕，他在比赛结束后对远赴客场的曼联球迷也毫无尊重，这让红魔球迷感到非常气愤。

北京时间4月22日，据《每日镜报》消息，曼联球迷都希望俱乐部尽快出售法国球星博格巴，他们认为这位中场明星已经无法修复和球迷之间的关系了。

曼联在英超第35轮中客场挑战埃弗顿，红魔在古迪逊公园球场净吞四蛋，被太妃糖4-0横扫。在裁判吹响比赛结束的哨声时，远赴客场的曼联球迷们仍然像比赛刚刚开始的时刻，唱歌支持着球队。然而博格巴的行为却让曼联球迷大为恼火。

主帅索尔斯克亚走向客队球迷区，向曼联球迷举手致意，为球队的糟糕表现表示抱歉。后卫林德洛夫、达洛特和中场小将麦克托米纳都走到曼联球迷面前表达歉意，然而博格巴却没有这样做。

他在和埃弗顿球员交换球衣后，就迅速走回了球员通道。

一位曼联球迷在社交媒体上表示：“我们受够了，这样的行为太缺乏尊重！”

另一位球迷则表示：“我一直是博格巴的忠实球迷，当他赢得比赛时，他总是个性张扬，但是当我们失利时，他的态度就判若两人。尽管我不认为他是球队的病毒，但他也远不是能够激励球队的球员。我认为他应该离开。”

索尔斯克亚在赛后更是表示：“从开场第一分钟，一切都出了问题。我只想向球迷们道歉。今天佩戴曼联队徽的所有人之中，只有这些球迷可以昂首离开，因为我们不能。”