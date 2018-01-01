惨败利物浦 埃梅里无意责怪裁判：防守问题太大

阿森纳在周六1:5被利物浦击败，但是他们的主教练不想因为两个有争议的点球而责备裁判。

在阿森纳1:5惨败给利物浦的比赛中，埃梅里拒绝责怪裁判迈克尔·奥利弗判罚的两个有争议的点球。

埃梅里的球队在安菲尔德遭受重创，而罗伯特·菲尔米诺的帽子戏法，萨拉赫的各进一球帮助利物浦取得一场大胜。

但是两个来自点球点的进球——萨拉的努力和菲尔米诺的第三个进球，都有些争议。

第一个点球由萨拉赫赢得，当时他被帕帕斯塔索普洛斯脚下的防守动作绊倒在地；而第二枚由科拉希纳茨贡献，当时他在禁区里防守时将洛夫伦推倒在地。

然而，埃莫里并不认为裁判不应该受到责备，他认为如果有VAR存在的话，判罚会对阿森纳有利。

“最后两个进球，两个点球，我认为这对我们带来了额外的打击。”埃莫里告诉记者，“我认为VAR很重要——它将在明年到来，我认为它将帮助裁判做出更好的决定。”

“结果很清楚。但这不是裁判的错。球场上也有一些积极的因素，比如，安斯利·梅特兰-奈尔斯在右边锋踢得很不错而且还取得了进球。”

“还有伊沃比，虽然在之前的一些比赛中打得不太好，今天他踢满了90分钟，表现很好，但是防守上我们需要更强，更努力。”

“我们在禁区内的防守时刻，这是我的责任，我们需要平衡。我们需要在中场保持平衡。”

“我们以1:5输掉了比赛，我们需要在中场保持平衡，认真对待，并在周二继续在酋长球场进行一场重要的比赛。”

“我们需要让我们的支持者看到，我们在这样的比赛结果后后依然能够站起来。”