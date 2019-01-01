惨败之后第二天 戴奇商场偶遇穆帅并聊起家常

这位“特别的一个”在购物的时候看到了另一位英超教练，这让他很震惊。

在英超5-0击败伯恩利之后的一天，热刺主帅若泽·穆里尼奥发现自己又一次与伯恩利的主教练肖恩·戴奇相遇了。

然而，这一次，这两人并不是在足球场，而是去购物。

不出所料，在取得大胜后，穆里尼奥是两人中最高兴的，同时也是最震惊的，甚至说了脏话，但很快就因为戴奇的家人在场而道歉。

伯恩利主帅在球队失利后选择留在伦敦一天，这次偶遇是一次愉快的偶遇，因为他从教练席外了解了这位热刺主帅。

“我给你讲个小故事。”戴奇周四说：“奇怪的是，在经历了糟糕的一天，一个糟糕的结果是肯定的，第二天，在伦敦有八百万的人，我碰到了穆里尼奥！”

“对他和我来说，那是一个奇怪的时刻。但我们都是对的，因为他说他们很好，他们确实很好，而我说我们不好，所以我们都是对的。不管怎么说，这只是生活中的一个时刻，我觉得很有趣。”

“我跟他说话的次数比以前任何时候都多。我们聊了10分钟，他很有礼貌，对我的家人也很友好。对于一个拥有800多万人口的城市来说，这是一个有趣的时刻。”

“我在去Poundstretchers的路上——他在去哈罗德百货的路上！”

“他看上去实际上比我更震惊，因为他正缓慢地走着，我看到他戴着帽子，他抬起头说了一句脏话，然后说，‘对不起，你的妻子和孩子都在那儿！’”

“不过他很讨人喜欢——就像前一天把我们打爆之后一样。但我们聊了六七分钟，聊了他的生活，诸如此类的事情。但他很讨人喜欢。”

穆里尼奥在英超的开局喜忧参半，在1-2输给曼联之前，他在托特纳姆热刺的前三场比赛都赢了。

他的球队在与伯恩利的比赛中反弹，但在周中与拜仁慕尼黑的比赛中再次失利。

与此同时，戴奇的球队已经连输三场，只进了一个球，他们需要在周六联赛对阵纽卡斯尔的比赛中扭转颓势。