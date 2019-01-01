惜败热刺 阿隆索对裁判表示遗憾：VAR越帮越忙

蓝军被哈里·凯恩上半场罚进的点球击败，虽然他最初被判越位在先。

马科斯·阿隆索声称，在切尔西0:1输给托特汉姆的比赛中，VAR造成了混乱。他补充说这项技术需要进一步改进。

蓝军在联赛杯半决赛的第一回合被热刺击败，但后者胜利要归功于官方的VAR技术。

哈里·凯恩被门将凯帕扑倒之前被边裁判越位，但在VAR回放时显示这名前锋与切尔西最后一名防守球员位置处于水平后，裁判做出了相反的决定。

但是阿隆索对这个决定导致的结果并不满意，他告诉媒体:“也许我们很不幸，因为他们只有一次机会，这要感谢边裁，感谢VAR。”

“我认为在视频上看的时候，看起来像是越位了，边裁停了下来，竖起了旗帜，所以我们都停了下来。”

“裁判告诉我他们已经向我们解释过了，但我想他们可能还没有向边裁解释清楚，因为他停了下来，我想如果有任何疑问，他必须继续跑。”

“这家伙停了下来。我认为如果我们必须等待VAR的结果的话，他应该继续跑动。但是他停在了半路上，所以有点让人困惑……当他停下来举起旗帜后，我们必须继续跑动时，我认为情况发生了变化，因为也许凯帕可以更快朝向球跑过去，或者作为后卫你不得不继续跑动回到球前，但我们停下来是因为边裁停了下来。”

VAR在今年的英格兰两个重要杯赛上都有使用，并且有可能在2019- 2020赛季引入英超联赛。

然而，技术的使用已经被证明是一个有争议的问题，许多像阿隆索一样的人指出了技术的缺陷，而其他人则声称技术的使用无疑会增加官员们做出正确决定的比例。

阿隆索希望在1月24日与热刺的第二回合比赛中，能够避免类似的争议。切尔西和热刺之间的胜者很有可能在温布利球场迎战曼城，因为后者而在另一场半决赛的第一回合比赛中，以9:0大胜了对手伯顿。