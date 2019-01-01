惊魂未定 埃梅里：遇袭二人还未百分百准备好

一场明显的劫车企图让这两名球员感到震惊，他们的教练说他们最好花时间和家人一起恢复。

乌奈·埃梅里透露，梅苏特·厄齐尔和赛德·科拉希纳茨错过了阿森纳1-2输给里昂的比赛，因为在他们参与了一起明显的劫车事件后，他们的思想“不是百分之百集中在那里”。

两名球员都没有在事故中受伤，但是西班牙主帅认为和家人在一起的时间比参加比赛更有价值。

埃梅里在接受记者采访时说:“每个球员在球队中都非常重要，但每一个时刻和某些情况也会让我们在球员和我们之间做出决定。现在不是踢球的好时机，因为他们的思想还没有达到100%。这是一个非常私人的情况，现在最重要的是，他们能感觉良好，能感到安全，能与家人在一起。”

伦敦警察厅正在调查发生在伦敦的这起事件，两名球员都在社交媒体上提到了这起事件，以安抚球迷。

科拉希纳茨上传了一张自己的照片，标题是“我想我们很好”，厄齐尔说他和他的家人“一切都好”，他感谢支持者们的祝福。厄齐尔的妻子在据称的袭击中在车里。

埃梅里表示，两名球员都在比赛当天上午报到，但他们还没有准备好比赛。

“他们今天早上来了，但我和他们谈过，决定最好还是继续和他们的家人一起休息，等几天，希望他们能来，和球队开始正常的比赛。”他补充说：“我们每天都会看到。明天我们将再次检查他们的情况。今天早上他们来了，但是还没有准备好比赛。”