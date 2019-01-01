惊现过关 阿利森呼吁巴西队上下集中注意力

利物浦门将表示，桑巴军团在对阵巴拉圭的比赛中是当之无愧的胜利者，但他们不能满足于目前的成绩。

在阿雷格里港(Porto Alegre)的点球大战中战胜巴拉圭之后，门将阿利森敦促巴西迅速将注意力转向美洲杯半决赛。

巴西在90分钟的比赛中没有进球，最终通过点球大战以4-3的比分晋级四强。

利物浦的阿利森扑出了第一位主罚的戈麦斯的点球，随后冈萨雷斯的射门打偏出界。

如果梅西的球队在周五战胜委内瑞拉，东道主将在这场轰动一时的半决赛中对阵阿根廷。

“我的队友们尽了自己的一份力，这是最重要的一份。”

“我们非常有信心。我们配得上胜利。90分钟的结果是平局，但只有一支球队可以获得晋级。”

“现在我们必须继续努力，因为一步已经完成，我们还有另一步要走，以实现我们的主要目标，那就是冠军。”

菲尔米诺在点球大战中未能取得进球，这使得他的队友加布里埃尔·热苏斯成为头条新闻的焦点。这位曼城球员为自己在小组赛对阵秘鲁时的点球未进做出了补偿。

“我很有信心。我用自己的方式击中进球，并设法得分。”耶稣说。

“在前一场比赛中，我因为没有按自己的方式罚球而感到沮丧。我想是有点焦虑。”

“我活着就是为了踢球，为了进球，就在那一刻，焦虑让我不安。今天，我按自己的方式，冷静，冷库。

“我看到门将移到左边，然后我朝着另一边打进了射门。”