惊奇队长 瓜迪奥拉希望孔帕尼续约留队

比利时球星孔帕尼与曼城的合约将在今年夏天到期，主帅瓜迪奥拉希望这位球队队长可以延长合约，继续留在伊蒂哈德球场。

孔帕尼自2008年加盟曼城后已经在各项赛事中为蓝月亮出场338次，从2011年开始，他就佩戴上了队长袖标。

在曼城俱乐部历史上，孔帕尼已经是最成功的队长之一，他效力球队期间共获得三次英超冠军奖杯，三次联赛杯冠军和一次足总杯冠军。

32岁的孔帕尼与俱乐部的合约将在今年夏天到期。在联赛杯半决赛的赛前发布会上，主帅瓜迪奥拉对这位老队长的合约情况进行了回应。

瓜迪奥拉说：“我当然希望孔帕尼继续留在曼城。他是我们的队长，已经在这里度过了11年的时光。”

“但是他目前存在体能问题，在过去两场比赛中我们可以看到，他只能出战其中的一场，不过体能伤病也是他仅有的问题。”

曼城对阵利物浦的比赛中，孔帕尼首发登场，但是在随后曼城对阵罗瑟汉姆的足总杯中，孔帕尼就不得不进入轮休名单。

瓜迪奥拉执教巴萨、拜仁期间曾经带领过许多世界级后卫，包括普约尔、皮克和拉姆等等，但是他仍认为孔帕尼是最顶级的后卫。

瓜迪奥拉补充说：“目前队内中后卫中只有拉波尔特的左脚技术比孔帕尼出色一些。每一名中后卫都有独到之处，但孔帕尼绝对是世界级的。”

“他的个人魅力和好胜心都令人难以置信。他是我所见过的世界最优秀中后卫之一。”