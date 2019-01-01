惊喜多多 维特塞尔暗示多特今夏还有引援操作

这名比利时中场相信这个夏天会有更多球员到来，因为球队将目光放在了重要的奖杯上。

多特蒙德已经签下了朱利安·布兰特、托根·阿扎尔和尼科·舒尔茨，但维特塞尔暗示，未来可能会有更多交易。

在将2018-2019赛季德甲冠军拱手相让拜仁后，法夫尔决心确保他的球队在下个赛季能够更好地迎接挑战。

他的阵容已经有很多优秀的球员，比如维特塞尔、桑乔、罗伊斯和帕科。

尽管如此，球队还是需要增援，多特蒙德也早早地进入了转会市场，希望能引进一些新面孔。

维特塞尔对这一雄心壮志印象深刻，但他相信，在夏季转会窗结束之前，还会有更多的资金投入。

这位比利时国脚中场说:“我们现在更强大了，我们有了朱利安·布兰特，多根·阿扎尔和尼科·舒尔茨。

多特蒙德上赛季似乎能很好地巩固了国内的统治地位，但却遭遇了不合时宜的动荡。

维塞尔谈到了这段经历以及它如何为俱乐部提供帮助:“我们在下半赛季丢了太多分，但我们是一支年轻的球队。”

“这仍然是一个积极的经历，因为我们踢了一个精彩的赛季。没人指望我们能做到这一点。现在我们必须从这次经历中吸取教训。”

西格纳伊杜那公园的每个人都决心在下个赛季纠正2018-19赛季的错误，维特塞尔相信多特蒙德将会重新回到国内外主要冠军的争夺中。

他补充：“我们希望下赛季踢得更好。”

“我们有年轻的球员，但也有经验丰富的球员。在冠军争夺战中你需要这一切。”

“我们可以赢得联赛和杯赛冠军，一切皆有可能!”

维特塞尔在2018年夏天从中国回到了欧洲联赛，并与多特蒙德签订了一份为期四年的合同。