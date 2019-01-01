惊人400球里程碑 梅西：我期待取得更多进球

周日对埃尔巴的一记漂亮的进球见证了阿根廷偶像的又一个里程碑，他认可了队友们长期以来的帮助。

在上周日巴塞罗那3:0战胜埃尔巴的比赛中，梅西为巴萨攻入400粒西甲进球。赛后，他向巴萨过去和现在的队友们致敬。

这位31岁的球员是西甲历史上进球最多的球员，他打破了在2014年11月由毕尔巴鄂竞技队伟大的特尔莫·萨拉（Telmo Zarra）保持了59年的251个进球的纪录。

他最近的一个里程碑式的进球——在比赛第53分钟用左脚冷静地射门进球，使巴萨在诺坎普对艾巴的领先优势扩大了一倍。

这名阿根廷国脚现在已经领先去年7月转会尤文的C罗89个进球。而在西甲联赛历史上进球最多的排名前30的球员中，只有阿里茨·阿杜里兹和卡里姆·本泽马还是现役球员。

已经拥有17个进球的梅西很有可能连续第10个赛季在顶级联赛中取得25个或更多的进球，他为自己又一个非凡的里程碑感到自豪。

“我很自豪能踢进400球，我希望我能进更多的球。”他告诉记者。

“我不太关注纪录或数字，我更喜欢关注日常。不仅仅是进球，我认为每一场比赛都是一种挑战，我们必须赢得三分，为西甲而战，只有表现最稳定球队的才能赢得的赛事。”

“我试着去提供帮助，但不仅仅是一个进球，还有一些助攻，甚至是一些关键的跑动。”

“很明显，如果没有所有的队友的帮助，无论是现在的队友还是以前的队友，我都不可能取得400粒进球。”

尽管梅西认为每一个进球都是“特别的”，但在2005年5月，当被问及他最喜欢的进球时，他还是第一次单独说出了自己的看法。

“我永远不会忘记第一次对阵阿尔巴塞特的比赛中，接罗尼（罗纳尔迪尼奥）的传中取得的进球。”他补充道，“国家德比的进球总是很特别，与西甲强劲对手例如马德里竞技、瓦伦西亚和塞维利亚的比赛中的进球亦是如此。还有那些有幸在球迷面前打入的进球。在诺坎普的进球总是很美好。”

“最终，最重要的进球通常不是那些最壮观的，而是那些为整个球队赢得胜利所取得的进球。”