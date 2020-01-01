惊人进球扳平蓝军 贾汉巴卡什：倒勾是唯一选项

新年第一天，伊朗人帮助他的球队将蓝军控制在一分的时候，踢出了一个惊人的倒勾球。

布莱顿中场球员贾汉巴克什期待着重新观看他在元旦1-1战平切尔西的比赛中的出色的倒钩进球。

这名伊朗人解释说，在比赛的后半段，他没有其他的选择，只能尝试倒勾。当时他的球队以0-1落后比分，阿兹皮里库埃塔帮助蓝军首开纪录。

离比赛结束还有6分钟的时候，布莱顿发出一个角球，后卫刘易斯将球顶向贾汉巴赫什，后者敏捷的反应做出倒勾射门动作，为主队锁定一分。

尽管在第68分钟替补上场，贾汉巴克什的射门次数和创造的机会都比其他布莱顿球员多，两项数据各为3次。

“这是一种奇妙的感觉，”赛后贾汉巴克什告诉英国电信体育。“当我准备继续比赛时，我有一种感觉，我可以对比赛产生影响。”

“当我看到球的时候，我只是尽我所能地最大力地去击球，而唯一的选择就是倒勾。我想要再多看几遍。”

继上周末在本赛季第二次出场时，打进了对阵伯恩茅斯的一粒进球，这位中场球员在过去的两场比赛中打进了两球，而此前他为俱乐部效力的26场各项赛事中，均无建树。

他的努力也打破了海鸥队最不想要的局面，此前，他们在与切尔西的11场交锋中都输了。

“这段时间对我来说真的很艰难，”贾汉巴克什补充道。“我一直训练得很好，为了得到机会而努力。幸运的是，终于以我想要的方式实现了。”

“我很高兴帮助球队赢分。新年以这种方式开始简直不能再好了。”

“切尔西是一支伟大的球队。我们知道这将是一场艰苦的比赛。上半场，我们控制了比赛的大部分。我们大部分时间都处于统治地位，我们有赢球的机会。”

“我们做得很好。正常表现都很伟大。”

“2019年没有我想的那么顺利。我试着以最好的方式来结束这一年，但现在，我已经以最好的方式开始了2020年。”