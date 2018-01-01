惊人赛季表现持续不断 尤文又创诸多新纪录

曼祖基奇打进至关重要一球，让斑马军团保持在意甲积分榜上的领先地位。

在意甲联赛中，老妇人用近期一系列的胜利巩固了他们在联赛榜首的地位。而在这支所向披靡的尤文图斯面前，这些纪录也在不断成为过去。

曼祖基奇的一个进球足以让尤文在周六的都灵1:0战胜罗马。

这一结果使得俱乐部以8分的优势领先那不勒斯，后者以1:0击败了斯帕尔/而罗马则屈居第10位。

罗马的困境与阿莱格里布下阵型形成了鲜明的对比，尤文在C罗到来后变得越来越强大。

事实上，在最近的这几场胜利使得这支球队在意甲联赛的开局中进入了任何一家意大利俱乐部未曾涉足的领域。

到目前为止，尤文图斯在17场比赛中取得了16场胜利，创造了意甲联赛的新纪录，历史上没有任何一家意大利俱乐部能够取得了如此强势的开局。

此外，积分49分（16胜1平）也让他们在欧洲五大联赛中保持了一个非凡的纪录，与2012-13赛季的巴塞罗那和2017-18赛季的曼城并列。

C罗在周六的比赛中罕见的未有斩获，迄今为止，他的第一个意甲赛季已经打进了11球。

相反，进球的责任落在了曼祖基奇身上，而这个角色他已经逐渐开始习惯了。

克罗地亚人在最近三场为尤文主场比赛中都进了球，在2018 -19赛季，他在斑马军团的球迷面前一共打进了6个球——这两个数据都是赛季个人最好纪录。

而此前他从未在意甲对阵罗马的比赛中进球。

虽然尤文的进攻很强大，同时俱乐部也证明了很难被击败。

这支意大利冠军球队今年保持了22场不败，比欧洲五大联赛中的任何一支球队都要多。

在今年年底之前，他们将有两次机会在这一数字上继续递增。俱乐部将在节礼日对阵亚特兰大，然后在12月29日对阵桑普多利亚。