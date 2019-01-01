情绪高涨 贝尔：踢球充满感情 思绪依然清晰

这名威尔士前锋在球场上情绪激动，他希望能压制住人们对他的夸夸其谈。

在威尔士国家队的2020年欧洲杯预选赛前，加雷斯·贝尔承认，他带着“愤怒”踢球。

齐内丁·齐达内曾公开告知贝尔，他在转会窗口期间可以自由离开，然而，这位威尔士球星留在了马德里，并回到球队中。

贝尔本赛季在西甲贡献了2个进球和2次助攻。

在周四对阵斯洛伐克的预选赛之前，贝尔说虽然他在比赛中情绪很激动，但他的头脑很清醒。

“你充满了感情比赛。当然会有愤怒的情绪，但我没有任何事情需要理清我的思路。”贝尔说：“无论是在这里（威尔士）还是在马德里，我都会尽我所能，我将继续这样做。”

威尔士主教练吉格斯相信贝尔在马德里的情况比以前好多了，他承认他仍然对皇马让他离开感到惊讶。

“我认为现在，从外面看，情况有所改善，”吉格斯说：“他踢球的方式是球员们想要的，他们想要踢球，他们想要得到上场时间，他们想要做得更好——我总是说他在一家很棒的俱乐部。当然，这可能会使他不安，因为显然他一度接近离开。但事情可能已经改变了。足球的变化是很快的，现在他在踢球，他被爱着，他很快乐，我希望他继续为皇家马德里效力。如果加雷斯·贝尔在你的俱乐部，他训练得很好，他有机会上场，他总是会让你对他感兴趣，因为他可以改变比赛，他可以进球，他是这样的宝藏。所以在这方面我并不感到惊讶。我对夏天发生的事情感到惊讶——我想外界的每个人都认为这有点奇怪，但现在似乎一切都变得安静了。我想这就是你所要求的——球员在俱乐部保持良好的状态，然后把它带到国际舞台上。”

在2020年欧洲杯预选赛中，威尔士目前在E组的排名第四，落后领头羊克罗地亚4分，落后第二名斯洛伐克3分。