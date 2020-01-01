情绪失控反应过激 曼联因围攻裁判被英足总指控

红魔门将在与利物浦的比赛中对裁判大发雷霆，并因此被出示黄牌。

曼联被英足总指控在英超联赛对阵利物浦的比赛中未能控制好自己的球员，大卫·德赫亚对维吉尔·范戴克的冲撞做出了愤怒的回应，之后VAR进行了干预。

在比赛第26分钟，一个高球进入了曼联的禁区。范戴克和德赫亚争夺这个高空球，在西班牙人试图接球的时候干扰到对方。

两人之间进行了接触，结果球漏了出来。德赫亚摔到地上，立即向赛会官员抱怨说他受到了妨碍。

比赛没有被马上叫停，利物浦想要充分利用这个机会。林德洛夫的控球被断，菲尔米诺一脚漂亮的射门打进了球门上角。

在德赫亚的带领下，曼联的一些队员失去了冷静。他与裁判克雷格·鲍森对质，并激烈抨击了让比赛继续进行的决定。

他被出示了一张黄牌，但这只是在事件被移交给VAR澄清之后。VAR判定这是一次犯规，范戴克被认为在与德赫亚一起跳跃时犯规。

英足总在一份声明中表示：“曼联被指控违反了英足总E20(a)规则。据称，在周日(19/1/20)英超联赛对阵利物浦的比赛中，俱乐部未能确保球员们在第26分钟的有序发挥。曼联必须在周四（1月23日）之前做出回应。”

曼联在默西塞德郡的失利让他们错失了进入英超前四的机会，但是他们将在周三主场迎战伯恩利。