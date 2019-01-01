情真意切 蒙雷亚尔感谢信泪别枪手球迷

这位西班牙后卫如今已经重返西甲，告别信中他还特别提到了前队友在这次转会中起到的关键作用。

周日的北伦敦德比前，33岁的蒙雷亚尔在社交媒体上，为枪手球迷写下了一份申请的告别信。效力枪手六年，帮助球队夺得三个足总杯冠军后，西班牙人在这个夏天转会加盟皇家社会。

重返西甲前，蒙雷亚尔为阿森纳在各项赛事中出场超过250次，包括本赛季的前三场比赛。并且在对阵伯恩利时，蒙雷亚尔还带上了队长袖标。

在自己的Instagram上，蒙雷亚尔这样写道：“2013年，1月31日。我醒来，打开我的手机，我发现了卡索拉的2个电话。我回给他，他问我是否想为阿森纳效力。10个小时后，我成为了一名阿森纳球员。”

“有时候足球就是那么简单。不同的国家，不同的城市，语言以及足球风格，还有队友，这对我这样一个害羞的人来说并不是很有利的条件。但我知道我必须来这。”

“快7年之后，现在是时候说再见了。这不是一个容易的决定，但想到我的家人，想到我的未来，这看起来是个正确的决定。”

“我希望跟我的队友，工作人员以及所有为阿森纳服务的人们说一声感谢，特别是我们的球迷，感谢他们给我的爱和尊重。”

“我会一直记得你们，现在是时候赢得北伦敦德比了。”

许多阿森纳球迷都为蒙雷亚尔的离去感到悲伤。不过自埃梅里从温格手中接过这支阿森纳之后，如果他希望重塑球队，他就必然需要一定的空间。