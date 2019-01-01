情真意切 尤文准备1.4亿欧竞争博格巴

意甲冠军希望他们能把博格巴带回都灵，尽管齐达内的球队也对这名中场球员感兴趣。

尤文图斯正在加紧努力签下博格巴，但是他们承认他们将面临来自皇家马德里对这位曼联中场球员的激烈竞争。

据与意甲冠军关系密切的消息人士透露，俱乐部体育总监法比奥·帕拉蒂奇会见了曼联官员，讨论了这位法国世界杯冠军转会的可能性。

尤文现在正计划为这名26岁的球员提供一份正式的报价，这名球员在2016年离开尤文重新加入曼联，预计报价在1.3亿到1.4亿欧元之间(1.16亿到1.45亿到1.25亿到1.57亿美元)。

然而，他们承认皇马也将排在博格巴的前面。他被认为是主教练齐达内的头号目标，西甲豪门非常有兴趣把他带到伯纳乌。

西班牙ABC报纸甚至表示，皇马愿意出价1.25亿欧元(1.12亿英镑/ 1.4亿美元)收购博格巴，并给他与埃登·阿扎尔一致的薪水，略低于俱乐部队长塞尔吉奥·拉莫斯的薪水。

话虽如此，在周日任命前切尔西主教练萨里为新主教练的尤文，仍然准备在签下这名中场球员的竞争中与皇马展开竞争，将克里斯蒂亚诺·罗纳尔多带到都灵的交易证明了没有什么是不可能的。

与此同时，曼联仍然决心留住博格巴，不希望出售他，因为这将削弱主教练索尔斯克亚的实力，索尔斯克亚一直坚持要围绕这位法国人打造自己的球队。

这使得红魔在谈判这笔潜在的交易时处于一个更有利的位置，如果谈判取得进展，他们将要求尽可能多的钱，尤文和皇家马德里也会提出具体的报价。

尤文继续在意大利国内占据统治地位，在前主教练阿莱格里的带领下连续第八个联赛冠军，但是他们欧冠的进展更加艰难。

尽管他们在2018-19赛季的欧冠四分之一决赛中输给了阿贾克斯，但他们还是希望罗纳尔多的加盟能够帮助他们结束23年的等待，从而赢得欧洲最高殊荣。

博格巴的转会将进一步显示他们征服欧洲的雄心，阿隆·拉姆塞从阿森纳自由转会而来，巴黎圣日耳曼中场阿德里安·拉比奥也被联系在了一起。

毛罗·伊卡尔迪是另一个意甲卫冕冠军感兴趣的球员，尽管尤文不愿意让保罗·迪巴拉转会到国米作为交换阿根廷前锋的一部分。

与此同时，右后卫若奥•坎塞洛也准备离开，曼城即将敲定这名葡萄牙人5000万欧元(合4500万英镑/ 5600万美元)的转会，外加奖金。