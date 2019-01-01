情深说话未曾讲 波切蒂诺给热刺留下感人字句

被解雇的教练没能和他的一些队员面对面地说再见。

被解雇的托特纳姆热刺主帅毛里西奥·波切蒂诺给他的前队员们留下了令人心碎的消息，因为他没能亲自和他们告别。

周二晚上，这名阿根廷主帅被热刺解职，第二天早上任命了穆里尼奥为俱乐部的新教练。

在波切蒂诺被解雇的时候，他的大部分成年队球员都在各自的国家队效力，他不得不在俱乐部的恩菲尔德训练中心的白板上写告别信息。

波切蒂诺的助理教练佩雷斯也离开了俱乐部，他在推特上发了一张波切蒂诺写下这些话的照片，并附上了最后的留言。

“非常感谢你们所有人。”波切蒂诺写道：“我们无法说再见……你们永远在我们心中。”

波切蒂诺与德国冠军拜仁慕尼黑联系在一起，后者在与尼科·科瓦奇分手后，目前由汉斯·弗利克担任临时教练。

利兹联教练马塞洛·贝尔萨对他的同胞表示同情，他认为他会重新站起来，并最终掌管世界上最大的俱乐部之一。

“也许他不能享受在热刺取得的成就。”贝尔萨在新闻发布会上说：“也许因为我不知道真实的情况，但是他将会得到这个荣誉，因为世界上的大俱乐部会试图得到他。这位主教练将领导世界上最好的球队之一。”

“我很喜欢他，也很爱他。这让我很难过。当不好的事情发生在他身上时，我不能视而不见。15天后他将回到顶级行列，因为当你从远处看事情的时候，你会看到你意识到他真正实现了什么。我现在所说的与我和毛里西奥的关系无关，当他带领下一个球队时，每个人都会意识到。现在他离开了一个对穆里尼奥有吸引力的球队。这是一个巨大的成就。他的下一个团队将创造这种尊重。”