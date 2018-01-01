情定老特拉福德 米利唐为曼联推迟续约谈判

由于曼联对自己产生了兴趣，效力于波尔图的巴西年轻中卫已经暂停了自己与俱乐部的续约谈判。

根据葡萄牙出版物《Correio Da Manha》的最新报道，由于曼联的兴趣，波尔图后卫埃德尔·米利唐已经决定推迟与俱乐部的续约谈判。

葡超豪门原本希望能够与这位20岁的年轻后卫签下一位新合约，将球员合同中的解约金条款从5000万欧元提高到7500-8000万欧元。不过由于曼联的介入，双方的谈判已陷入瘫痪，球员本人想要在明年前往老特拉福德球场，这是他一直以来的梦想。

米利唐是一位典型的现代型中卫，身高186cm的他身体素质出众，在对高空球的控制、盘带以及阅读比赛等方面，都有着自己独到的优势。除了中后卫，米利唐还能在比赛中出任后腰和右后卫，这也显示出球员具备一定的传接球能力。

自今夏从圣保罗转投波尔图以后，米利唐表现出了自己良好的适应能力，迅速成为了“巨龙”的主力中卫。截至目前，巴西人已经为波尔图在联赛中出场了11次，场均能贡献1.5次抢断、2.2次拦截、3.5次解围以及0.9次封堵。

不过美中不足的是，球场上的米利唐爆发力、速度以及灵活性比较一般，与新金童德里赫特相比要逊色不少。

据悉曼联愿意在在一月份为米利唐奉上一份让波尔图心动的报价，同时向球员提供一份远高于目前33万税后年薪的合同。

当然，如此优秀的年轻球员自然会是转会市场上的香饽饽，切尔西、曼城、埃弗顿、皇马、国米以及多特蒙德等豪强，也对他十分感兴趣。