悲观到绝望 斯科尔斯：未来两年可以“注销”曼联了

在与南安普顿战平后，这位前英格兰中场球员并没有对他的老东家的现状有所保留。

前曼联中场保罗·斯科尔斯相信，在观看了他们周六1-1战平南安普顿的比赛后，你可以在未来两年内“注销”他的老东家。

在圣玛丽球场被圣徒逼平后，红魔在英超前四轮仅得一胜。

丹尼尔·詹姆斯继续保持着良好的状态，在开场不久就打进一球，这是他自今夏从斯旺西加盟曼联以来的第三粒进球。但是扬·韦斯特高在中场休息后不久的头球为南安普顿扳平比分，这意味着红魔自从本赛季首周在老特拉福德4-0大胜切尔西后就再也没有赢过一场比赛。

再往前看，自从索尔斯克亚在3月底被永久任命为主教练以来，他们的状态也没什么改善。挪威人在他的前17场比赛中赢得了14场比赛，但自从他在3月28日成为永久主帅以来，俱乐部在最近的14场比赛中只赢了3场。

在观看了他们在南海岸的最新表现后，斯科尔斯对俱乐部目前的状态做出了一个非常糟糕的评价，他认为他们要想再次在英超联赛中名列前茅还需要很长一段时间。

斯科尔斯在接受英超电视台采访时说：“在今天的比赛中，你肯定能感觉到在他们实现自己的目标之前，还要经过三或四个好的转会窗口。”

“曼联还是曼联。我想接下来的两年你几乎要把曼联这支球队注销了。我认为，在奥莱把他不想要的一切都清理出去之前，还有四五个转会窗口。曼联将落后于曼城、利物浦、切尔西和托特纳姆热刺。”

索尔斯克亚之前承认他的球队需要大量的重建，夏季到来的詹姆斯、马奎尔和万-比萨卡只是一个长期计划的开始。

曼联主帅在夏天也送走了几名球员，卢卡库永久转会国际米兰，桑切斯和斯莫林则被租借。