悲剧当头 瓜迪奥拉预估萨内伤缺长达7个月

这名德国国脚膝盖韧带受伤，曾与拜仁慕尼黑有着密切的联系，但短期内不会去到其他地方。

瓜迪奥拉预估因膝部韧带受伤的萨内将休战7个月，并否认了边锋希望离开曼城的说法。

随着英超俱乐部转会截止日期的日益临近，德国国脚转会到德甲冠军拜仁慕尼黑的可能性越来越大。

巴伐利亚球队的人们公开承认，很乐意将这位23岁的球员带回他的祖国，但讨论从未取得多大进展。

这是因为曼城不愿意放弃这名有很大潜力的球员，而且这次受伤使得任何关于离队的讨论都结束了。

萨内在与利物浦的社区盾比赛中受伤离场，可能要到2020年才会复出。

当被问及这名高水平前锋的最新情况以及他什么时候能重返赛场时，瓜迪奥拉告诉记者：“我不知道。正常情况下，这种伤会持续6到7个月。”

“希望在二月或三月他能和我们一起回到球场。”

瓜迪奥拉补充道：“我不认为他会离开。他没有告诉我他想离开，他打了季前赛。”

“不幸的是，这是一个令人难以置信的坏消息，因为在过去的三个赛季里，我们已经有了三起类似的伤病。”

“他是个年轻的球员，希望他能很好地恢复。他被照顾的很好。这里所有的人都将尽力帮助他度过难关，因为几个月后他会感到孤独。”

曼城已经证实，在准备踏上漫长的康复之路前，萨内将接受手术治疗。

他们在周四发布的一份声明中表示：“他整个星期都在接受检查，一名专科医生正在前往曼彻斯特进行进一步检查，以了解伤势的严重程度。”

“勒罗伊将在下周接受手术。曼城将为勒罗伊提供他所需要的一切支持和指导，所有与俱乐部有关的人都希望他能尽快完全康复。”