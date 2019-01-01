悬念揭晓 一亿先生阿扎尔终于完成皇马转会

这位比利时球星在斯坦福桥度过了7个赛季之后，终于完成了他期待已久的转会。

据西甲俱乐部宣布，切尔西球星阿扎尔已经完成了一笔价值1亿欧元(8800万英镑/ 1.12亿美元)的转会，并与皇马签订了一份直到2024年6月30日的合同。

够力足球此前报道称，这笔交易的价值至少为1亿欧元，但如果有激励措施，可能会升至1.4亿欧元(合1.24亿英镑/ 1.46亿美元)。

俱乐部宣布阿扎尔将在6月13日以马德里球员的身份出场。

本周早些时候，白衣军团派遣代表前往伦敦与切尔西俱乐部总监玛丽娜·格拉纳夫斯卡娅会面，哈扎切尔西效力了7个赛季后正式转会马德里。

这位28岁的球员毫不掩饰自己想加盟皇家马德里的愿望，称这是他在2018-19赛季初的“梦想”。

上周切尔西战胜阿森纳在欧联杯决赛中，哈扎尔攻入两球，比利时人承认他很可能会为蓝军踢完了最后一场比赛。

由于他在斯坦福桥的合同将在2019-20赛季结束时到期，而续约也没有任何进展，切尔西已经接受了在这夏天失去阿扎尔的事实。

格拉纳夫斯卡娅在一份感谢阿扎尔声明中称:“尽管告别阿扎尔让人难过，对俱乐部也曾希望他能留下来。我们尊重他所做的决定：在不同的国家前往接受新的挑战，为皇马效力是他的童年梦想。”

“他留给我们的记忆不会褪色。他为所有观看切尔西比赛的人提供了极大的娱乐和贡献，为此我们非常感谢他为那些胜利作出的付出。”

“在俱乐部的这段时间里，他一直是非常专业的楷模，和他一起工作很开心。我们期待着他将来回到斯坦福桥。”

阿扎尔的离开标志着切尔西一个时代的结束，这位攻击手在过去的七个赛季里一直将自己标榜为俱乐部历史上最伟大的球员之一。

阿扎尔带领切尔西获得了两个英超冠军，两个联赛冠军和一个足总杯冠军。

他还被评为2014-15赛季PFA球员的年度球员，并在另外两个赛季中获得该奖项的亚军。

在切尔西度过了辉煌的职业生涯后，阿扎尔一直渴望迎接另一个挑战，而在马德里主帅齐达内手下工作的可能性是这位比利时人的一个主要卖点。

在经历了令人失望的2018-19赛季后，皇马正在寻求重建，他们使用了三名不同的教练，但还是在西甲联赛中落后冠军球队巴塞罗那19分。

在本赛季结束前，白衣军团的引援计划在引进波尔图的埃德·米尼唐时就已经开始了。周二，俱乐部又宣布从法兰克福俱乐部签下了价值7000万欧元(6200万英镑/ 7900万美元)的卢卡·约维奇。