悄无声息 大巴黎2800万英镑完成引进盖耶

这位29岁的塞内加尔国脚与法甲冠军签下了一份为期四年的合同，这是他们今年夏天第六笔重要签约。

据报道，巴黎圣日耳曼签下了埃弗顿中场球员盖耶，转会费为2800万英镑(约合3000万欧元/ 3400万美元)。

这位29岁的球员已经签下了一份为期四年的合同，合同将持续到2023年6月30日，他将成为塞内加尔第八名代表巴黎圣日耳曼出场的球员。

古埃在英格兰度过了成功的四年，在里尔开始了他在欧洲的职业生涯，在那里他踢了176场比赛。之后，他转投阿斯顿维拉，其后又加盟了了埃弗顿，在维拉公园度过了一年，在古迪逊度过了三年。

他转会巴黎后，将有机会在欧冠中踢球，他坚称很高兴加入巴黎圣日耳曼。

他在巴黎俱乐部的官方网站上说：“我非常自豪能与巴黎圣日耳曼签约。”

“在专注于与塞内加尔一起参加非洲杯之后，我想通过加入巴黎圣日耳曼来给我的俱乐部生涯注入新活力，这是欧洲最具规模和雄心的俱乐部之一。”

“我要感谢董事们、教练和他的团队对我表现出的信心。我将尽一切努力证明他们对我的信任，并融入这支有天赋的球队。”

“当然，我迫不及待地想去感受王子公园那令人惊叹的氛围，这让我在法国的第一个赛季印象深刻！”

巴黎圣日耳曼花了一年多的时间寻找一名防守型中场球员来取代蒂亚戈·莫塔，后者在2017-18赛季末退役，盖耶已经在他们的买人清单上出现了好几个月。

尽管他们以博斯曼法案从曼联签下了埃雷拉，但是他们却将拉比奥特卖给了尤文图斯，使得他们在中场缺兵少将，迫使他们签下了这位塞内加尔球星。

他是球队今年夏天的第六笔重要签约，塞维利亚的萨拉维亚、切尔西的布尔卡、阿贾克斯的巴克和多特蒙德的迪亚洛在此前已经加盟球队。

此外，巴黎圣日耳曼还从巴塞罗那引进了年轻球员哈维·西蒙斯。

虽然这些对法甲冠军来说都是好消息，但是内马尔的情况仍然没有得到解决，这位巴西人在俱乐部里仍然很不安定，尽管至少他还在和球队一起训练。