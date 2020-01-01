恶战当前 阿兹皮利奎塔：蓝军在主场必须更强大

蓝军队长承认兰帕德的球队在主场的表现并没有他们想要的那么好，但是他们想要改变这一点。

塞萨尔·阿兹皮里奎塔承认切尔西本赛季在斯坦福桥并没有“我们希望的那么稳固”，他们打算在接下来与曼联、托特纳姆热刺和拜仁慕尼黑的比赛中改变这一点。

蓝军正准备在冬歇结束后进行一系列重要的比赛。

其他球队

索尔斯科亚的红魔将于2月17日造访西伦敦球队，然后蓝军还将对阵热刺，再是在冠军联赛16强中对阵德甲冠军拜仁。

切尔西还将在足总杯第五轮主场迎战利物浦。

由于这些比赛有可能决定兰帕德的球队在2019- 2020赛季的成败，阿兹皮里奎塔承认需要提高标准。

蓝军队长告诉俱乐部官方网站:“我们今年没有让斯坦福桥变得像我们希望的那样坚固。”

“这是恢复稳定状态的最好时机，我们将在主场进行三场重要的比赛，我们可以证明我们已经准备好了，我们有能力让斯坦福桥成为一个艰难的地方。”

“我们在主场让球迷有些失望。当这三个机会来的时候，我们必须一个接一个地抓住它们，希望我们能在此基础上更进一步。这是本赛季成功的关键。”

阿兹皮里奎塔将会作为队长带领切尔西前进。

西班牙人也可能会再贡献几个宝贵进球，这位30岁的后卫本赛季迄今为止为球队贡献了职业生涯最好的4个进球，另外还有两个进球被VAR取消了。

“我已经提高了在定位球进攻时的移动。”阿兹皮里奎塔补充道。

“在我职业生涯的大部分时间里，我并不是去参与定位球进攻的，但几年前我开始这么做了，然后取得了一些进步。在训练中，我练习我的移动，进入正确的位置。

“我也有决心。对进球保持渴望是很重要的，因为我不是最高的。我很高兴能进球，即使这不是我的主要工作。”