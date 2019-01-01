恰神今夏或离开米兰 中超有望迎来任意球大师

AC米兰有意在今夏出售恰尔汗奥卢，而中超俱乐部有可能会成为他的下家。

根据意大利知名足球网站全市场的最新报道，AC米兰并不排斥在今夏出售队内左边锋恰尔汗奥卢，尽管主帅加图索将其视为球队重要一员，曾在冬窗坚拒放走他。

从这家媒体的消息来看，AC米兰对土耳其人的标价并不高，只有区区2000万欧元，这与两年前引进他时相差无几。如果有一份合适的报价到来，红黑军团就会将其永久送走。

目前已经有多家俱乐部对恰尔汗奥卢产生了兴趣，德甲的RB莱比锡、法兰克福，土耳其豪门加拉塔萨雷、巴萨克赛尔，以及并未提到具体名字的中超俱乐部。

现年25岁的恰尔汗奥卢曾是现代足坛首屈一指的任意球高手，不过自加盟米兰以来，他的表现一直起伏不定，没能达到俱乐部和球迷对他的期望。

尤其是本赛季，土耳其国脚更是陷入了长期的进球荒，在为米兰出战的40场各项赛事中，作为主力左边锋的他只为球队打入2粒并贡献13次助攻，受到了外界的广泛批评。

米兰之所以对他的态度产生转变，一是他的发挥一直没有太大起色，二是一直保护他的加图索在战绩的巨大压力之下，有可能自身难保。已经不断有消息指出，红黑军团正在与切尔西主帅萨里接触，前那不勒斯掌舵者有可能会在夏天重返意甲赛场。