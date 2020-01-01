恰尔汗奥卢：伊布对胜利有着无限渴望 我一直都支持皮奥利

红黑军团球星表达了自己对伊布的崇拜，并表示自己一直都支持现任主帅皮奥利。

哈坎·恰尔汗奥卢称赞了AC米兰球星伊布拉希莫维奇对胜利的渴望，同时也透露了瑞典神塔给出了如何提高比赛水平的建议。

自从在一月份以自由转会的形式签下伊布之后，AC米兰开始了一段令人印象深刻的复苏。

这名前瑞典国脚曾在2010年到2012年间效力于圣西罗，在他上赛季的18次出场中，他就打入了10个进球，帮助红黑军团扭转了本赛季糟糕的开局，并保住了意甲联赛第六名的位置，成功拿到了欧联杯资格。

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皮奥利的球队已经从上赛季初的不利局面中恢复了过来，并与伊布拉希莫维奇签下了一份续约合同，这让瑞典人在红黑军团至少再呆一年。

这位38岁的老将在周一晚上2-0战胜博洛尼亚的比赛中攻入两球，帮助AC米兰从禁赛中归来之后，成为了联赛前四名的有力争夺者。

恰尔汗奥卢认为伊布拉希莫维奇给球队带来了一种必胜的精神，他拒绝在任何比赛和训练中失败，他对成功永无止境的渴望有时会导致挫折感的爆发。

“兹拉坦有很多想法想和我们一起在球场上实现。他所有的经验都可以进一步帮助我们，最重要的是，他对胜利的那种意志，从训练中就开始表现出来。恰尔汗奥卢告诉够力足球和DAZN。

“兹拉坦希望自己能赢得每一场训练赛，他很有野心，一旦输了球就会很生气。”

当被问及他与这名老将的关系时，恰尔汗奥卢回应道：“兹拉坦在回归之前就已经了解了我和我的能力。他总是让我自由发挥，不要想太多，总是要我百分之百地专注于比赛。”

“他也总是告诉我，身体就是我的资本。”

“他把自己的经历告诉了我。在球场上，我知道他会如何跑位，而他也知道我的跑位和传球路线。”

这位土耳其中场补充道，自从皮奥利在冠状病毒危机中重返赛场后，米兰在皮奥利的带领下取得了进步:“皮奥利给我们带来了更多的战术层面的进步。”

“这并不是要反对他的前任马尔科·詹保罗，只是他的体系没有帮助到我们，而在皮奥里的麾下，情况要好很多。”

恰尔汗奥卢认为，只要他能出场比赛，就会用自己的精神品质帮助球队前进。

“对我个人来说，能够一直在我喜欢的位置上踢球，这很重要，而我的教练则让我能够这么做。”

前RB莱比锡主教练拉尔夫·朗尼克在今年早些时候和皮奥利的主帅位置联系紧密，但是恰尔汗奥卢对现任米兰教练的信心从未动摇。

“我很尊重拉尔夫·朗尼克，因为我在德甲时就认识他，很多人问过我关于他的事，但那只是更衣室里的一个小问题。”

“尽管有传闻存在，但皮奥利每天都在全力以赴，而我们也在球场上回报了他。”

恰尔汗奥卢总结了米兰的目标，希望能重现俱乐部最辉煌的时代，在经历了漫长的过渡期后，俱乐部终于准备好再次成为联赛前四的主要竞争者。

“我们希望延续巴雷西和马尔蒂尼的传统，我们的目标显然是进入欧冠。我们引进了托纳利，伊布也留在了球队，我们想要有所成就。”