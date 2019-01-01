恩里克：伊斯科需多踢比赛 否则国家队位置不保

这名中场球员本赛季在欧洲冠军联赛中没有太多的首发机会，这可能会让他失去在国家队的位置。

路易斯·恩里克不能保证伊斯科能入选下一届西班牙国家队，因为他在皇马的上场时间不够。

尽管近年来他一直为西班牙效力，但在俱乐部层面上，伊斯科度过了一个艰难的赛季。

自从洛佩特吉执教马德里的最后一场比赛——1:5被巴塞罗那击败的国家德比之后，这名中场组织者就再也没在西甲联赛上首发过。

在索拉里的带领下，伊斯科只能满足于替补的位置，或者只是在其他比赛中首发，他甚至没有在周日4:2战胜西班牙人的比赛中出场。

有猜测称他很乐意留在俱乐部直到赛季结束，看看索拉里是否会留下来，但这名26岁的球员在西班牙国家队的地位可能会受到影响，因为他们的2020年欧洲杯资格赛将于明年3月开始。

西班牙队主教练路易斯·恩里克在接受采访时说：“现在，我不知道我是否会给他打电话，我们会逐一处理每一个个案。”

“还有两个月的时间，虽然我更希望他能多打几分钟比赛，就像那些没有为国家队打那么多比赛的球员一样，但足球就是这样。”

然而，有一名来自马德里和西班牙国家队的球员给路易斯·恩里克留下了深刻的影响，那就是塞尔吉奥·拉莫斯。

这名中后卫本赛季已经打进了5球，尽管马德里丢了26球的记录比其他8家俱乐部都要糟糕，但路易斯·恩里克坚称拉莫斯的能力是毋庸置疑的。

“他不只是一名中后卫，他还是一名中场，一名前锋。”路易斯·恩里克说，“不管他想成为什么，他都会成为。”

“他的水平是毋庸置疑的，他的得分数据对于一个有攻击精神的后卫来说是惊人的。”