恩梅查：曼城要再买一个顶级前锋 我觉得自己机会不多所以走了

这位22岁的前锋已经离开了曼城，并加盟沃尔夫斯堡，因为他认为自己在曼城机会不多。

卢卡斯-恩梅查在今夏离开了曼城，并转会加盟沃尔夫斯堡，这位22岁的前锋表示蓝月亮正在寻找另一名顶级前锋。

在阿圭罗自由转会加盟巴塞罗那之后，瓜迪奥拉的球队预计会在今夏补强锋线。消息称他们将引进一名新的9号球员，而多特蒙德的哈兰德以及热刺的哈里-凯恩都与蓝月亮传出了绯闻。恩梅查表示，这就是他选择离队的一部分原因。

恩梅查在2007年就加盟曼城青训营，但他只为球队出场过3次，他告诉《踢球者》：“我依然有1年合同在身，俱乐部要引进另一名顶级前锋，我不认为我在球队会有很多机会。”

曼城在恩梅查的交易中加入了回购条款，俱乐部将在未来几年继续关注他的潜力和发展。

然而，在转会窗关闭之前，俱乐部的目标是引进一个已经证明了自己的前锋。

瓜迪奥拉已经表示蓝月亮可能没有足够的资金引进凯恩或哈兰德，但俱乐部老板曼苏尔会继续斥巨资支持这位主帅建队。

上赛季被外租到安德莱赫特时，恩梅查打进了21球，现在他希望自己能够在德甲有出色表现，并赢得代表德国参加2022年世界杯的机会。他说道：“这是我转会德甲的一个原因，我相信我能达到这个水平。”

“参加世界杯会是一个梦想，要做到这一点，我必须拼尽全力才行。”