恩断义绝？贝尔：欧冠决赛后再未与齐达内讲话

皇马前锋贝尔透露，自从去年5月份在欧冠决赛上打入进球帮助球队再次夺得冠军后，他再没有与时任主帅齐达内有过交流。

皇马在2017-18赛季欧冠决赛中对阵英超球队利物浦，贝尔替补登场不久就打入一粒技惊四座的倒钩进球，又在比赛尾声阶段打入一粒精彩的世界波进球帮助皇马实现欧冠三连冠。

贝尔承认，他和时任主帅齐达内只是正常的主帅与球员的关系，但是自从齐达内辞去皇马主帅离开伯纳乌后，他再没有和法国人有过交流。

“他并没有和我谈论过这个进球 - 实际上我再也没有跟他说过话，”贝尔在采访中说。“我们的关系还行，但我不会说我们是朋友，只是正常的职业关系。”

齐达内执教皇马期间，他更喜欢让C罗搭档本泽马出任首发锋线，威尔士人则长时间坐在替补席上。尽管在欧冠决赛之前，他认为自己状态很好，但他仍没能在家乡卡迪夫城对阵利物浦的比赛中首发登场，这让他感到“愤怒”。

“不能首发让我非常沮丧，”他说。 “十二月份受伤之后我回归了，我的表现相当不错，我在最后四场联赛中打进五球，所以我觉得我应该首发。”

“ 当我替补上场时，我很愤怒，然后我一上场就做了我该做的事情。”

“这粒进球的回放我已经反复看了很多次，其实我并不想证明什么， 只是想为自己和团队这么做。”

洛佩特吉接替齐达内就任皇马主帅，但随着赛季开始后的战绩不佳，他很快被皇马B队主帅索拉里替代。

C罗在去年夏天离开皇马加盟尤文图斯，人们都期待贝尔能够挺身而出在新赛季成为皇马俱乐部的头号攻击手。

然而2018-19赛季开始至今，贝尔仅在西甲联赛中收获5粒进球，要想接班C罗曾经在皇马的地位，威尔士人距离还很远。