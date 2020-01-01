恩怨重燃 穆里尼奥就埃里克森转会向孔蒂开炮

当被问及国际米兰代表公开谈论他们想签下丹麦人时，热刺主帅并没有掩饰他的感受。

随着国际米兰继续追逐热刺球星克里斯蒂安·埃里克森，若泽·穆里尼奥重新点燃了他与安东尼奥·孔蒂之间的长期不和。

穆里尼奥和孔蒂过去曾有过交手，当时前者执教曼联，后者掌管切尔西。

现在的国米主帅孔蒂曾形容托特纳姆热刺主帅穆里尼奥是“虚伪的”，是一个“小人”，因为葡萄牙人曾经对意大利人提起过操纵比赛的指控。

穆里尼奥现在和孔蒂的问题涉及到埃里克森，他很可能在一月份或者夏天合同到期后离开热刺。

孔蒂已经公开谈论了他的俱乐部对丹麦球星的追逐，但是埃里克森的现任教练并不买账。

当被问及国米的哪位代表谈到了埃里克森的未来时，穆里尼奥毫不犹豫地说出了他的老对手的名字。

“我认为是安东尼奥，我认为是安东尼奥。”他说：“我认为这是公开的。他非常肯定埃里克森会来国米。”

“我们不应该谈论其他俱乐部的球员，直到他们成为我们的球员。你问我关于热德松（费尔南德斯）的事情，我什么都没告诉你（直到他签约）。”

“你保护每个人。这是尊重的问题吗？我不想给你一个标题。这取决于你。”

“如果国米有信心，他们有信心是因为他们已经准备好给我们一份报价，而这还没有发生。”

“所以当我看到人们讲话时，尤其是那些有责任的人，我有点惊讶。”

穆里尼奥在2008年到2010年期间执教国际米兰，带领意甲球队在他执教的最后一个赛季取得了三冠王的成绩。然而，尽管这位56岁的主教练很快表达了他对整个俱乐部和球迷们的钦佩之情，但他还是将自己与俱乐部目前的管理者划清了界限。

“这不是我的国米。”他说：“我和（管理俱乐部的）人没有任何关系，所以我认为这与我无关。”

“没有什么能改变我对国米的感觉。这不是一个球员会改变我对俱乐部和球迷的感觉的情况。不可能的。”