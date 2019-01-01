恩东贝莱去热刺？谁又会对他们不感兴趣呢！

这位22岁的中场球员表示他很乐意加盟伦敦的球队，尽管有几支顶级球队和他联系在一起。

里昂球星恩东贝莱表示，他对今夏加盟热刺持开放态度，有报道称这支英超球队正试图签下他。

最近几个月，曼联、曼城、尤文图斯和巴黎圣日耳曼都与这位22岁的中场球员有着密切的联系。

里昂主席奥拉斯上个月表示，他正在“与欧洲最大的俱乐部就恩东贝莱进行谈判”，并透露他们已经收到了三份报价，他在4月份表示说更愿意看到这名球员加盟尤文。

但英格兰最新的报道称托特纳姆热刺已经出价6000万英镑(7500万美元)收购这位法国国脚，而他在里昂的合同还有4年。

虽然恩东贝莱没有说出他更喜欢的目的地，但他很乐意在欧冠决赛结束后加盟波切蒂诺的球队。

“是的，托特纳姆是一支伟大的球队，这是一家大俱乐部。”当被问及对这家伦敦球队的兴趣时，他回答说道。

“他们在联赛中排名第四，他们进入了冠军联赛的决赛，这仍然是一家和其他俱乐部一样规模宏大的俱乐部。“哪个球员对大俱乐部不感兴趣？”

恩东贝莱本月早些时候表示，他还没有对自己的未来做出决定，这表明他愿意在里昂再呆一年。

“我告诉我的经纪人和俱乐部，我还没有决定，我还没有做出决定，”他说。“当然，我希望自己能留在里昂，因为里昂将进入欧冠。”

“但我还没有被问及是否留下的问题，我也没有和新的管理人员谈过。”

恩东贝莱于2017年从亚眠加盟里昂，并在第二年夏天与里昂达成了永久的租借协议。他在俱乐部的各项比赛中出场96次，攻入4球，并助攻15球。