恢复神速 安切洛蒂确认戈麦斯有望在本周首发

这名太妃糖中场在最初担心他会错过余下的比赛后，已经有了显著的恢复。

卡洛·安切洛蒂透露，安德烈·戈麦斯有可能在周日对阵阿森纳的比赛中首发出场，而此时距他脚踝严重受伤仅112天。

这位葡萄牙中场在11月3日1-1战平托特纳姆热刺的比赛中与奥利耶严重相撞，导致右脚踝骨折。

这名26岁的球员需要用担架抬出赛场，然后直接送往医院，最初人们担心他将在本赛季余下的比赛中缺席。

其他球队

然而，仅仅86天后，戈麦斯回到了太妃糖的USM芬奇农场训练场训练，并在周日进行了60分钟的闭门比赛。

太妃糖的主教练安切洛蒂在戈麦斯受伤期间顶替了被解雇的马尔科·席尔瓦，他对戈麦斯的进步很满意，并认为戈麦斯很可能在本周末的酋长球场首发。

“他（在练习赛中）表现很好，他踢得很舒服，没有任何问题，在我看来，他可以上场。”意大利人告诉埃弗顿官网。

“当然，我必须和他谈谈他在长时间缺阵后的第一场比赛后的感受。”

“我个人认为他已经准备好上场了。当一个球员已经缺阵很长一段时间，我认为最好是作为首发比赛。”

“他可以好好准备，而不是让他坐在板凳上。但我必须和他谈谈，我们可以一起找到解决办法。”

安切洛蒂相信戈麦斯的回归对俱乐部来说是一个及时的提振，因为他们希望保持他们最近的良好状态。

“他可以带来他的经验，他的控球能力，他的战术知识。”安切洛蒂补充道：“安德烈是一名顶级球员，我们需要他。我相信他会有一个好的开始。现在是他回来的恰当时机。”

“我们正在努力创造一个非常重要的时刻，我们有一些非常重要的比赛。我们为欧洲而战，这是我们的目标，安德烈这样的球员会让我们感觉更舒服。”