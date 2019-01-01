恢复神速 凯塔已为非洲杯揭幕战做好上场准备

几内亚主教练保罗·普特希望利物浦中场能够在周日非洲国家杯之前参加对埃及的友谊赛。

纳比·凯塔承认他并没有恢复“百分之百”的健康，但他向队友们保证，他希望能为6月22日非洲杯首场对阵马达加斯加的比赛做好准备。

自从五月份冠军杯半决赛第一回合对阵巴塞罗那以来，这位利物浦中场一直在从内收肌的伤病中恢复，最初据称他将需要至少8周。

几内亚对利物浦最初的诊断表示怀疑，24岁的他恢复得比预期的要快，而国家队教练保罗·普特表示凯塔将参加周日对埃及的友谊赛。

凯塔在周一去到了国家队，尽管他还没有完全康复，但他有信心在揭幕战中出场。

凯塔说：“我现在要去工作了。我还没有恢复100%的最佳状态，但是当我在利物浦的时候，我就开始有球训练了。”

“我现在在这里，我要和球队一起训练。”

“为了让几内亚球迷、教练和队友放心，我想我已经为第一场比赛做好了准备。”

在受伤之前，凯塔在他效力利物浦的第一个赛季里出场25次，打入两球，与亨德森、维纳尔杜姆以及法比尼奥竞争一个位置。

前肯尼亚主教练普特说利物浦需要一些劝说才能释放前莱比锡中场组织者，他说:“我给利物浦施加了很大的压力，要他们尽快把他送来。”

“最后，我说，如果纳比现在不来，就很难把他列入非洲国家杯的名单。”

“他说过他将会出现在对阵埃及的比赛上。”

在非洲杯对马达加斯加的第一场比赛之后，几内亚将在6月26日对阵尼日利亚，之后将在小组赛中对阵布隆迪。

普特的球队未能进入2017年的非洲杯，但再两年的那届比赛中进入了四分之一决赛。他们在世界杯上最好的成绩出现在1976年，当时他们获得了亚军。