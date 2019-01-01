恒大鲁能双翻车 火神杯争夺初现端倪？

中超第五轮比赛结束，各路豪门可谓是有喜有忧。

中超第五轮比赛结束，各路豪门可谓是有喜有忧。纵观中超积分榜，北京国安以五战全胜只丢一球位列头名，上海上港凭借着埃尔克森的绝杀与客站人和翻车的广州恒大并列第二。

虽然中超刚刚进行了开始阶段，但是各队本赛季的走势已经初现端倪。上海上港作为卫冕冠军固然想要卫冕成功，而来势汹汹的北京国安和火神杯常客广州恒大并不会轻易放弃。亚冠BIG4中的山东鲁能已经开始掉队，五轮比赛他们只拿到了8分。不出意外，今年的中超冠军将在上港恒大和国安之间决出。下面我们来分析一下几支冲击冠军有望的球队。

北京国安

新赛季的御林军可谓是赶上了“最好的时代”。归化球员李可在对阵河南建业的比赛中取得处子球，压哨的重磅引援张玉宁香满了前五轮，左右脚两记世界波刷爆了中超最佳进球。特别要注意的是，张玉宁的支点作用给国安队带来了更多的进攻选择，中路突破成为了国安队的另一进攻利器。在张玉宁的掩护下，巴坎布的进球更加轻松。但是在张玉宁不在的时候，巴坎布很难“吃饼”成功。

更可喜的是王刚的加盟。王刚的到来打通了国安队的右路进攻，他出色的速度和突破能力是所有球队不可小觑的威胁。在亚冠赛场上，王刚将浦和红钻和武里南联接连打服，在中超赛场上王刚更是国安队的一大杀器。上赛季的国安主力右后卫姜涛只以传中球为拿手好戏，而王刚则是传中内切“两开花”，所有人都期待着王刚的处子球。

仔细观察，国安队的持续强势，与张稀哲脱不开干系。新赛季，张稀哲的位置后移了，从前腰移到了后腰。历史上有很多前腰后置的例子：“老虎”埃芬博格、“足球皇帝”贝肯鲍尔、最著名的还属意大利传奇球星皮尔洛。当年AC米兰主帅安切洛蒂挥动马良神笔，把皮尔洛改造成后腰，搭配三名巨星中场里瓦尔多、鲁伊科斯塔科和西多夫，成就了名噪一时的4名10号位球员并存的“圣诞树”阵型，同时成就了皮尔洛。反观新赛季的御林军比埃拉、奥古斯托都是十号位球员，不知道德国少帅施密特是否从当年的AC米兰获取了一些灵感，作为嘉奖，他当选了三月中超最佳教练。

开局四轮零失球是国安历史以来最好的开局，队长于大宝功不可没。他在自己的Instagram上用英文写道：“我在国家队是前锋，在俱乐部是中后卫，希望未来能够以中后卫的身份入选国家队，但当有需要的时候，我也能打前锋，就像上一场比赛一样，但是最好还是早点儿让我知道比较好。”有于大宝的出色发挥，国安的后防线再也不像上赛季一样让人心惊胆战。于大宝当选了国安队内三月最佳球员。

广州恒大

新赛季的广州恒大也颁布了对内新令，每场中超比赛最多使用两名外援，赛季初人人喊好，但到了现在，这无疑是自断一条腿的举措。赛季至今8战打进的15球中，“保塔”两人就包揽了9个，可见华南虎队这两名巴西外援的依赖。但在俱乐部硬性制定的“双外援”政策中，一旦“保塔”中有人受伤或停赛，那么恒大恐怕实力会大大受挫。现在的阵容厚度不允许这两名外援出任何的差错。比如对阵人和这场比赛，由于保利尼奥早早因为黄牌下场，恒大失去了场上主动权。

替补席上，韩国外援朴志洙和布朗宁在亚冠赛场上表现平平，实在难当大任。国内球员除了韦世豪偶有亮眼表现，“郑智接班人”何超等新人表现让人很难说的上满意。许家印老板曾经放话说2020年恒大将要实现全华班，但目前看来如果这一设想真正实现，广州恒大将彻底退出争冠行列。

卖掉大量夺冠功臣，主力球员老化是恒大的弊端。输给人和的比赛反映了恒大的现状，在第四轮险胜大连一方的比赛中，我们不难看到现在恒大的比赛场面非常艰难。恒大是否会放弃两外援政策决定了他们的争冠冲击力。

上海上港

武球王远走西班牙追梦，上海上港的进攻水平下降了不止一个档次，我们经常可以看到前锋浩克和埃尔克森气喘吁吁的样子，胡靖航等年轻球员还不能接过武磊的岗位，吕文君作为场上多面手经常客串前场。这可能是吕文君的巅峰时期，本赛季他出场10次就为上港打入5粒进球还送出一次助攻，他的高效给了上港继续争冠的信心。

国门颜骏凌还是上海上港最坚硬的大门，在上港的防线被轰炸时，他总是能站出来力保球门不失。可惜颜骏凌也不是神，在对阵重庆力帆的比赛中他出现了一次致命失误，使球队2-3不敌对手。纵然有过这次失误，颜骏凌还是展现出来了五大联赛主力门将的水平。这位出自根宝基地的门神攀升到中国球员身价榜的第三位，达到了85万欧元。

如何在武磊不在的现有阵容情况下调兵遣将排兵布阵，佩雷拉要头疼一阵子了。

山东鲁能

本赛季的鲁能，从曼联手下拿下了比利时球员费莱尼，轰动了中超。但是五场中超下来，比利时人没有给鲁能队带来太多惊喜。更多作为战术支点的费莱尼来到中超之后被寄托了更多的进攻重担，如同哈姆西克和穆萨-登贝莱一样，数据自然不美丽。格德斯挤走了功勋外援塔尔德利，而前者的发挥就是神经刀。靠着佩莱，鲁能艰难前行。

李霄鹏，罕见地被球迷们喊了下课。

其实李指导也没有办法，所有人都说他带领的鲁能队踢球越来越糙了。我们来看看本土球员，自从王大雷之后基本上就没有国脚级别的引援了。这批u23球员更是没话说，李指导几乎把能踢的U23球员都试了个遍，甚至替补席多坐一个U23门将。这几个年轻球员能力确实有限，使得临场换人调整影也显得捉襟见肘。

吉尔的状态也不好，可能是因为比赛密集导致的疲劳，他率领的后防线9场丢了12球，防守质量和去年相比下降明显。鲁能如果真的想冲击联赛冠军，他们必须要增加投入了。鲁能足校固然人才辈出，但是难以承受各俱乐部不停的挖人。年轻球员顶不上来，成年队引援很少，拿什么去争取冠军呢？

还有一些黑马，比如重庆力帆，不过无论从投入还是技战术来看，他们都不是能真正冲击中超冠军的配置。前五轮踢下来，给所有梦想本赛季冠军的球队都敲响了警钟。国安的后防线没有轮换球员、巴坎布快乐吐饼；上港如何摆脱武磊思念症；恒大如何解决外援难题；鲁能如何在现有基础上发挥更大的威力……一切的答案，就让我们继续关注本赛季中超联赛！