恒大给力再成中超独苗！亚冠四强≈冠军

北京时间9月18日，广州恒大淘宝客场1-1战平鹿岛鹿角，凭借客场进球优势进军亚冠四强。

北京时间9月18日，在2019赛季亚洲冠军联赛八强淘汰赛第二回合结束的一场比赛中，广州恒大淘宝1-1战平鹿岛鹿角，两队总比分1-1战平，广州恒大依靠客场进球多的优势挺进亚冠四强。

本场比赛战罢之后，本赛季的亚冠四强全部产生，代表东亚出战的两支球队是广州恒大和浦和红钻，代表西亚出战的球队则是巴萨名宿哈维所在的萨德以及利雅得新月。根据赛程安排，广州恒大淘宝将在10月2日客场对阵浦和红钻，10月23日第二回合移师天河体育场进行。

此次恒大能够成为独苗，实属不易。从历史战绩来看，他们称得上是日本球队的克星。恒大在亚冠淘汰赛中共7次遭遇日本球队，最终均取得晋级资格。值得一提的是，广州恒大此前共两次杀入亚冠半决赛，均摘得了最后的冠军荣誉。

广州恒大亚冠淘汰赛遭遇日本球队战绩

2019赛季 鹿岛鹿角 总比分1-1 (客场进球多晋级)

2017赛季 鹿岛鹿角 总比分2-2 (客场进球多晋级)

2015赛季 大阪钢巴 总比分2-1

2015赛季 柏太阳神 总比分4-2

2014赛季 大阪樱花 总比分5-2

2013赛季 柏太阳神 总比分8-1

2012赛季 FC东京 1-0 （当年该轮赛事为单场定胜负）